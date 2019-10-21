Чтобы кожа сияла здоровьем

Одним из показателей здорового организма являются чистые кожные покровы. В современных реалиях очень сложно встретить человека, которого так или иначе не затронула проблема ухудшения состояния кожи: сухость, неприятный зуд, шелушение, воспаления и пр. Неправильный образ жизни, отсутствие полноценного питания, богатого микро и макро нутриентами, так необходимыми организму, стрессы – все это, так или иначе, отражается на состоянии нашей кожи, вызывая порой самые коварные заболевания.



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