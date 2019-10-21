Чтобы кожа сияла здоровьем

Одним из показателей здорового организма являются чистые кожные покровы. В современных реалиях очень сложно встретить человека, которого так или иначе не затронула проблема ухудшения состояния кожи: сухость, неприятный зуд, шелушение, воспаления и пр. Неправильный образ жизни, отсутствие полноценного питания, богатого микро и макро нутриентами, так необходимыми организму, стрессы – все это, так или иначе, отражается на состоянии нашей кожи, вызывая порой самые коварные заболевания.
Поддержать кожу в здоровом состоянии поможет продукция Abis organic, которую можно приобрести в магазине полезных продуктов «Вершки и корешки». Широкий ассортимент товаров обязательно позволит подобрать необходимый продукт для вашей кожи и решить конкретную проблему, которая возникла.
Поддержать кожу в здоровом состоянии поможет продукция Abis organic, которую можно приобрести в магазине полезных продуктов «Вершки и корешки». Широкий ассортимент товаров обязательно позволит подобрать необходимый продукт для вашей кожи и решить конкретную проблему, которая возникла.
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АКНЕ
Бальзам Abis organic против угревой сыпи, способен помочь в самых разных стадиях заболевания. Натуральные природные компоненты эффективно борются с воспалениями, за счет входящих в состав естественных антибиотиков, таких как сера, салициловая кислота, живица. Они способствуют очищению кожи и заживлению ран, убивают различные патогенные бактерии.
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПСОРИАЗЕ
Мыло Abis organic противопсориазное - это натуральный органический продукт, который можно использовать в любом возрасте и на самых различных участках тела. Мыло позволяет значительно улучшить состояние кожных покровов при псориазе и дерматитах, способствуя мягкому очищению и увлажнению. Оно оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, снимая зуд и сухость кожи.
Мыло Abis organic противопсориазное - это натуральный органический продукт, который можно использовать в любом возрасте и на самых различных участках тела. Мыло позволяет значительно улучшить состояние кожных покровов при псориазе и дерматитах, способствуя мягкому очищению и увлажнению. Оно оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, снимая зуд и сухость кожи.
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПСОРИАЗЕ
Мыло Abis organic противопсориазное это натуральный органический продукт, который можно использовать в любом возрасте и на самых различных участках тела. Мыло позволяет значительно улучшить состояние кожных покровов при псориазе и дерматитах, способствуя мягкому очищению и увлажнению. Оно оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, снимая зуд и сухость кожи.
Мыло Abis organic противопсориазное это натуральный органический продукт, который можно использовать в любом возрасте и на самых различных участках тела. Мыло позволяет значительно улучшить состояние кожных покровов при псориазе и дерматитах, способствуя мягкому очищению и увлажнению. Оно оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, снимая зуд и сухость кожи.
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Бальзам живично-дегтярный от псориаза способен облегчать течение болезни, способствуя достижению продолжительной ремиссии. Входящие в его состав березовый деготь и таежная живица активно борются с такими симптомами заболевания, как: сухость, шелушение, трещины, зуд. Бальзам состоит из природных натуральных компонентов, поэтому безопасен при лечении псориаза, ведь при данном заболевании коже необходим особый бережный и качественный уход.
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Бальзам живично-солидольный от псориаза способен оказывать активное действие при лечении заболевания, предотвращая использование различных гормональных средств. Натуральный солидол показал себя как эффективное средство при лечении псориаза и различных дерматитов. Бальзам оказывает увлажняющее, противовоспалительное действия, создавая дополнительный защитный барьер для кожи.
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Бальзам живично-солидольный от псориаза способен оказывать активное действие при лечении заболевания, предотвращая использование различных гормональных средств. Натуральный солидол показал себя как эффективное средство при лечении псориаза и различных дерматитов. Бальзам оказывает увлажняющее, противовоспалительное действия, создавая дополнительный защитный барьер для кожи.
ПРОФИЛАКТИКА КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Нормафлор молочко-пробиотик для тела - это естественное увлажнение и бережный уход за кожей. Средство подходит людям с разными типами кожи и оказывает увлажняющее, регенерирующее действия, нормализуя естественный кожный баланс, за счет полезных бактерий в своем составе – пробиотиков. Нежное молочко для тела не только ухаживает за кожей, но и оздоравливает ее, питая необходимыми элементами.
Нормафлор молочко-пробиотик для тела - это естественное увлажнение и бережный уход за кожей. Средство подходит людям с разными типами кожи и оказывает увлажняющее, регенерирующее действия, нормализуя естественный кожный баланс, за счет полезных бактерий в своем составе – пробиотиков. Нежное молочко для тела не только ухаживает за кожей, но и оздоравливает ее, питая необходимыми элементами.
Витапринтол крем основной регенерирующий - главный помощник при любых возникающих неприятностях кожных покровов, будь то зуд, шелушение, трещины, раны. Обладает широким спектром действия и подходит людям любого возраста, так как он создан на основе натурального хвойного экстракта, а значит, абсолютно безвреден.
Витапринтол крем основной регенерирующий главный помощник при любых возникающих неприятностях кожных покровов, будь то зуд, шелушение, трещины, раны. Обладает широким спектром действия и подходит людям любого возраста, так как он создан на основе натурального хвойного экстракта, а значит, абсолютно безвреден.
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www.abisorganic.ru
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Единый телефон:
8-800-500-23-26
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru