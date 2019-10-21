Чтобы кожа сияла здоровьем
Поддержать кожу в здоровом состоянии поможет продукция Abis organic, которую можно приобрести в магазине полезных продуктов «Вершки и корешки».
Чтобы кожа сияла здоровьем
Поддержать кожу в здоровом состоянии поможет продукция
Abis organic, которую можно приобрести в магазине полезных
продуктов «Вершки и корешки»
Одним из показателей здорового организма являются чистые кожные покровы. В современных реалиях очень сложно встретить человека, которого так или иначе не затронула проблема ухудшения состояния кожи: сухость, неприятный зуд, шелушение, воспаления и пр. Неправильный образ жизни, отсутствие полноценного питания, богатого микро и макро нутриентами, так необходимыми организму, стрессы – все это, так или иначе, отражается на состоянии нашей кожи, вызывая порой самые коварные заболевания.

Поддержать кожу в здоровом состоянии поможет продукция Abis organic, которую можно приобрести в магазине полезных продуктов «Вершки и корешки». Широкий ассортимент товаров обязательно позволит подобрать необходимый продукт для вашей кожи и решить конкретную проблему, которая возникла.
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АКНЕ

Бальзам Abis organic против угревой сыпи, способен помочь в самых разных стадиях заболевания. Натуральные природные компоненты эффективно борются с воспалениями, за счет входящих в состав естественных антибиотиков, таких как сера, салициловая кислота, живица. Они способствуют очищению кожи и заживлению ран, убивают различные патогенные бактерии.
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПСОРИАЗЕ

Мыло Abis organic противопсориазное - это натуральный органический продукт, который можно использовать в любом возрасте и на самых различных участках тела. Мыло позволяет значительно улучшить состояние кожных покровов при псориазе и дерматитах, способствуя мягкому очищению и увлажнению. Оно оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, снимая зуд и сухость кожи.
Чтобы кожа сияла здоровьем
Чтобы кожа сияла здоровьем
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПСОРИАЗЕ

Мыло Abis organic противопсориазное это натуральный органический продукт, который можно использовать в любом возрасте и на самых различных участках тела. Мыло позволяет значительно улучшить состояние кожных покровов при псориазе и дерматитах, способствуя мягкому очищению и увлажнению. Оно оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, снимая зуд и сухость кожи.
Бальзам живично-дегтярный от псориаза способен облегчать течение болезни, способствуя достижению продолжительной ремиссии. Входящие в его состав березовый деготь и таежная живица активно борются с такими симптомами заболевания, как: сухость, шелушение, трещины, зуд. Бальзам состоит из природных натуральных компонентов, поэтому безопасен при лечении псориаза, ведь при данном заболевании коже необходим особый бережный и качественный уход.
Бальзам живично-солидольный от псориаза способен оказывать активное действие при лечении заболевания, предотвращая использование различных гормональных средств. Натуральный солидол показал себя как эффективное средство при лечении псориаза и различных дерматитов. Бальзам оказывает увлажняющее, противовоспалительное действия, создавая дополнительный защитный барьер для кожи.
Бальзам живично-солидольный от псориаза способен оказывать активное действие при лечении заболевания, предотвращая использование различных гормональных средств. Натуральный солидол показал себя как эффективное средство при лечении псориаза и различных дерматитов. Бальзам оказывает увлажняющее, противовоспалительное действия, создавая дополнительный защитный барьер для кожи.
Чтобы кожа сияла здоровьем
ПРОФИЛАКТИКА КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Нормафлор молочко-пробиотик для тела - это естественное увлажнение и бережный уход за кожей. Средство подходит людям с разными типами кожи и оказывает увлажняющее, регенерирующее действия, нормализуя естественный кожный баланс, за счет полезных бактерий в своем составе – пробиотиков. Нежное молочко для тела не только ухаживает за кожей, но и оздоравливает ее, питая необходимыми элементами.
Витапринтол крем основной регенерирующий - главный помощник при любых возникающих неприятностях кожных покровов, будь то зуд, шелушение, трещины, раны. Обладает широким спектром действия и подходит людям любого возраста, так как он создан на основе натурального хвойного экстракта, а значит, абсолютно безвреден.
Чтобы кожа сияла здоровьем
Чтобы кожа сияла здоровьем
Витапринтол крем основной регенерирующий главный помощник при любых возникающих неприятностях кожных покровов, будь то зуд, шелушение, трещины, раны. Обладает широким спектром действия и подходит людям любого возраста, так как он создан на основе натурального хвойного экстракта, а значит, абсолютно безвреден.
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www.abisorganic.ru
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСАМ:
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
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т.8-999-463-50-46

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ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40

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На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru