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Попали на видео подростки-зацеперы на задней ступени пассажирской маршрутки в Бердске

12:15 21.10.2019, Алена Романцова Фото: скрин с видео "Курьер. Среда. Бердск"
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Молодые люди проехали по дороге на пересечении ул. Красная Сибирь и ул. Лунной. Подобный случай «неадекватного поведения» подростков не первый — последний раз школьники открыли аварийную дверь в автобусе и выскочили из машины на ходу.

Попали на видео подростки зацеперы на задней ступени пассажирской маршрутки в Бердске
Подростки с риском для жизни прокатились на задней ступени маршрутки

Проехались до дома на задней ступеньке газели два подростка в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» стал свидетелем, как парни опасно развлекались вечером, 20 октября. Инцидент произошел на пересечении ул. Красная Сибирь и ул. Лунная.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина сказала «Курьер. Среда. Бердск», что такой случай опасного поведения молодежи уже не первый в Бердске. Совсем недавно школьники открыли аварийную дверь в автобусе и выскочили на ходу.

— Мы рассматривали на комиссии по безопасности дорожного движения вопрос о неадекватном поведении школьников. По этому поводу управление образования должны были провести разъяснительную работу с подростками. Общественный транспорт — это зона повышенной опасности, — сказала Надежда Валерьевна сегодня, 21 октября.

Вице-мэр Бердска по социальной политике Сергей Носов заверил: работа в этом направлении ведется.

— 22 октября состоится общегородское родительское собрание в управлении образования, где будут присутствовать инспекторы ГИБДД. Будем обсуждать травматизм детей и еще раз поднимем этот вопрос по общественному транспорту, — уточнил Сергей Анатольевич «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 октября.

Действия на видео не повторять — опасно для жизни!

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск».

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