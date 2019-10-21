21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сгорели заживо 4 человека в частном доме Новосибирска

12:30 21.10.2019 Фото: pixabay.com
0

СК возбудил уголовное дело и пожарно-техническую, а также судебно-медицинскую экспертизы.

Сгорели заживо 4 человека в частном доме Новосибирска
Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в котором погибло четыре человека

20 октября 2019 года в ночное время в доме, расположенном в Железнодорожном районе города Новосибирска произошел пожар. После тушения пожара в доме обнаружены тела четырех человек.

По данному факту следователем Железнодорожного межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как снизить вредное влияние предстоящих магнитных бурь в период с 24 по 26 октября на организм?
14:30 21-10-2019
Как снизить вредное влияние предстоящих магнитных бурь в период с 24 по 26 октября на организм?
Топ - 3 вредных привычки автомобилистов
14:20 21-10-2019
Топ - 3 вредных привычки автомобилистов
БердскПожалуется в ГЖИ на гололед возле жилых домов мэр Бердска 1
14:15 21-10-2019
Пожалуется в ГЖИ на гололед возле жилых домов мэр Бердска
Ford Focus занимает лидирующие позиции на рынке иномарок с пробегом в России
14:08 21-10-2019
Ford Focus занимает лидирующие позиции на рынке иномарок с пробегом в России
Патриарх Кирилл: Церковь раскрывает потенциал россиянина 1
14:00 21-10-2019
Патриарх Кирилл: Церковь раскрывает потенциал россиянина
О каких проблемах в организме расскажут темные круги под глазами
13:59 21-10-2019
О каких проблемах в организме расскажут темные круги под глазами
Нет работы? Иди на пенсию, россиянин
13:45 21-10-2019
Нет работы? Иди на пенсию, россиянин
БердскХранитель музея Бердска: В 50 лет мы можем ходить в коротких юбках!
13:30 21-10-2019
Хранитель музея Бердска: В 50 лет мы можем ходить в коротких юбках!
Проверять телефонные номера клиентов обяжут банки в России
13:15 21-10-2019
Проверять телефонные номера клиентов обяжут банки в России
Поверку коммунальных счетчиков на бумаге отменят в России
13:00 21-10-2019
Поверку коммунальных счетчиков на бумаге отменят в России