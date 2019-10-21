Сгорели заживо 4 человека в частном доме Новосибирска

СК возбудил уголовное дело и пожарно-техническую, а также судебно-медицинскую экспертизы.

Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в котором погибло четыре человека

20 октября 2019 года в ночное время в доме, расположенном в Железнодорожном районе города Новосибирска произошел пожар. После тушения пожара в доме обнаружены тела четырех человек.

По данному факту следователем Железнодорожного межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.

Источник: Следком