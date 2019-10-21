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Нет работы? Иди на пенсию, россиянин

13:45 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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Досрочная пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости.

Нет работы? Иди на пенсию, россиянин
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

Россияне предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока в случае отсутствия возможности трудоустройства. Как пояснили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Напомним, для большинства россиян возраст выхода на пенсию поменялся, но есть категории, для кого он остался прежним. Например, для людей, которые работают на тяжелых и вредных производствах.

А по возрасту в этом и следующем году россияне выходят на пенсию в 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины. С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет. Но если человек никак не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. На 1 июля нынешнего года таких получателей в России было 23,5 тысячи человек.

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости»,- пояснили в ПФР. В своем бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей.

Источник: РГ

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