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Здоровье / Общество

О каких проблемах в организме расскажут темные круги под глазами

13:59 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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О чем могут сигнализировать темные круги под глазами? Какие проблемы, помимо всем известной усталости и недосыпа, организм скрывает за этим сигналом? Подробно узнаем в статье.

О каких проблемах в организме расскажут темные круги под глазами
Усталость и недосып, истончение кожи, а также обезвоживание – это не полный перечень нарушений, которые могут скрываться за появлением темных кругов под глазами

Усталость и недосып, истончение кожи, а также обезвоживание – это не полный перечень нарушений, которые могут скрываться за появлением темных кругов под глазами. Не стоит относиться к данному симптому с пренебрежением – отдых от такой проблемы помогает не всегда.

Конечно, часто бывает, что возможность отдохнуть и хороший сон делают лицо более свежим и привлекательным, убирают некрасивые круги пол глазами. Но этот способ бессилен, если причиной синяков и темных кругов под глазами является наследственность.

Кроме того, с появлением темных кругов связано старение и естественная потеря организмом коллагена, а также подкожного жирового слоя. Данный процесс делает и без того нежную кожу в области глаз еще тоньше, так что через нее начинают явственнее проступать сосуды и капилляры, придающие темный оттенок.

Еще одна причина темных кругов – недостаток воды в организме. При этом замедляется течение крови и лимфы, причем именно в зоне глазниц данный процесс становится заметнее всего.

Может оставлять следы синевы под глазами и аллергия. У аллергиков организм активно выделяет гистамины, и в такой момент обычно чешутся и слезятся глаза. Сосуды расширяются при этом расширяются, что и дает эффект синяков.

Низкий гемоглобин тоже может быть связан с темными кругами под глазами. В случае данного нарушения снижается количество переносящих кислород красных кровяных клеток. Как следствие кровеносные сосуды начинают темнеть и становятся более заметными под кожей.

Кроме того, на состояние кожи вокруг глаз влияют проблемы с почкамисердечно-сосудистые заболевания и инфекции.

Источник: МедикФорум

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