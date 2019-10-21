Пожалуется в ГЖИ на гололед возле жилых домов мэр Бердска

Евгений Шестернин обьратил внимание на «крик души из Микрорайона». Почти во всех дворах многоквартирных домов в минувшие выходные люди карабкались по скользкому льду — управляющие компании не посыпали дорожки к подъездам пескосоляной смесью.

Большинство дворов многоквартирных домов в гололед не были посыпаны песком

Не посыпали песком подходы к подъездам домов в гололед управляющие компании в Бердске.

— На Микрорайоне — крик души. Если еще сотрудники ЦМУ выезжали и работали, подсыпали дороги пескосоляной смесью, то управляющие компании, такое ощущение, словно отдельно от города живут. Из подъезда не выйти, по двору не пройти. Вообще ужасная картина. В субботу объезд делал — делал замечание, реакции — ноль, в воскресенье — ноль. Сегодня если не будет пескосоляной смеси у подъездов, моей рукой будет подписано заявление в жилищную инспекцию. Так содержать дворовые территории нельзя. Они, что, не знали о понижении температуры? Жители из дома выйти не могут. Должное хочу отдать здравоохранению — у себя и на прилегающей территории ступеньки посыпали песком. А УК считают, что люди выпрыгивают только из окон и не пользуются тротуаром. Из ряда вон выходящая ситуация по городу. Не устраивает абсолютно не меня, не жителей. Что, хотим считать статистику травм бытовых? Если такое отношение будет, то травматизм будет высокий, — негодовал на совещании чиновников 21 октября мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, дежурившей по городу в минувшее воскресенье, муниципальная техника вышла на дороги уже в 4.00.

— Но управляющие компании оказались абсолютно не готовы к зиме. Из проверенных семи дворов многоквартирных домов, только в двух были посыпаны песком дорожки. Все замечания переданы в отдел энергетики и ЖКХ для работы с управляющими компаниями, — отметила Надежда Нятина.

Евгений Шестернин приказал подчиненным после обеда 21 октября собрать представителей управляющих компаний и рассказать им, что, «в Сибире есть зима». Он подчеркнул, что если УК не решат вопросы в ближайшее время, то в ГЖИ отправится жалоба на их работу.