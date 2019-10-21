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Общество / Стиль жизни

Ford Focus занимает лидирующие позиции на рынке иномарок с пробегом в России

14:08 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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За отчетный период в нашей стране было перепродано 98 тыс. автомобилей этого семейства. На второе место поднялся Hyundai Solaris с показателем 78,1 тыс. экземпляров. А какие модели автомобилей еде держатся в Топ-10 на вторичном рынке легковых иномарок, узнаем в статье.

Ford Focus занимает лидирующие позиции на рынке иномарок с пробегом в России
Ford держит лидирующие позиции на Российском рынке иномарок с пробегом

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем вторичного рынка легковых иномарок за 9 месяцев 2019 года составил 2 млн 876,7 тыс. единиц. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером российского рынка иномарок с пробегом остается Ford Focus – за отчетный период в нашей стране было перепродано 98 тыс. автомобилей этого семейства (-2%). На второе место поднялся Hyundai Solaris с показателем 78,1 тыс. экземпляров (+11%), а замыкает тройку лидеров Toyota Corolla (76,4 тыс. шт.; -1%). Следом идут KIA Rio (73 тыс. шт.; +17%) и Toyota Camry (60,3 тыс. шт.; +3%).

В ТОП-10 рынка иномарок с пробегом в России по итогам января – сентября нынешнего года также вошли: Renault Logan (57,4 тыс. шт.; +4%), Chevrolet Niva (54,3 тыс. шт.; +5%), Opel Astra (45,9 тыс. шт.; -3%), Volkswagen Polo (44,3 тыс. шт.; +13%) и Daewoo Nexia (40,2 тыс. шт.; -10%).

Источник: Автостат

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