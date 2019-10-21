Причины, по которым банк отказывает в кредите

Пустая кредитная история, поведение, ваш портрет из соц сетей и еще несколько причин, по которым банки могут не выдать вам кредит. Как не допустить ошибок и получить необходимые деньги, рассмотрим в статье.

При принятии решения о выдаче займа финансовые организации обращают внимание и на поведение потенциального заемщика

С октября банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) заемщиков. Если кредитное учреждение сочтет, что потенциальный клиент и так тратит слишком много на обслуживание долгов, в займе ему будет отказано. Таким образом правительство надеется снизить темпы роста потребительского кредитования.

Но банки отказывают в кредитах и гражданам с нормальной долговой нагрузкой. Почему?

Пустая кредитная история

На первый взгляд это может показаться парадоксом, но банк может отказаться давать в долг деньги человеку, который никогда не имел кредитов. Логика финансовой организации в том, что платежное поведение человека, никогда не пользовавшегося кредитами, непредсказуемо.

«Для некоторых банков отсутствие кредитной истории — ситуация хуже, чем история с небольшим количеством „коротких“ просрочек платежей. Впрочем, каждый банк решает для себя вопрос с „темными лошадками“ по-своему: влияние оказывает «аппетит к риску» и финансовая политика кредитной организации», — объясняет консультант по финансовой грамотности проекта Минфина, эксперт Национального центра финансовой грамотности Алина Воробьева.

«Нулевой» баланс кредитки

О неважной платежеспособности человека может свидетельствовать «нулевой» баланс кредитной карты, рассказывает директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров. «Даже если заемщик успевает вносить ежемесячные платежи, исчерпанный лимит на кредитке может насторожить банк. Если вы пользуетесь кредитной картой и планируете оформлять еще один заем, сохраняйте 30-40% лимита», — подсказывает эксперт.

В свою очередь, основатель группы компаний «Фин-Центр» Сергей Долганов отмечает, что и несколько кредитных карт могут стать негативным фактором при принятии решения о выдаче кредита. Дело в том, что этот финансовый продукт идентифицируется как дополнительный лимит к долговой нагрузке. Даже если вы этими карточками не пользуетесь. «Если взять общую сумму кредитных карт, например, на 1 миллион рублей, и умножить на 10% (лимит), получается, что ежемесячный платеж заемщика уже составляет 100 тысяч рублей. Вне зависимости от того, пользуется ли заемщик данными картами, банк автоматически данную информацию считывает и отказывает в получении кредита. Поэтому набирать огромное количество кредитных карт, чтобы просто они были, не нужно», — говорит Долганов.

Профессия и возраст

Банк может неохотно кредитовать определенные категории граждан. Чаще всего под удар попадают лица старшего возраста (почти все крупные банки отказываются выдавать займы людям старше 65-70 лет, опасаясь, что не смогут получить деньги обратно) и обладатели определенных профессий.

По данным Воробьевой, финансовые организации часто не жалуют строителей (потому что строительная отрасль отличается низкой прозрачностью ведения бизнеса), туристических агентов (потому что их зарплата зависит от «сезона»), военных (из-за частой смены места службы и удаленности военных частей от населенных пунктов).

«Кроме того, банки не очень любят кредитовать индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса, поскольку их доходы часто нестабильны и сложно прогнозируемы. Банки понимают, что бизнесмены чаще всего обращаются за ссудой на развитие дела и в случае неудачи вряд ли смогут исполнить свои обязательства, а значит, взыскать долг с таких заемщиков будет трудно. Статистически уровень закредитованности заемщиков-ИП выше, чем заемщиков-физлиц», — делится эксперт.

Опыт работы

Отказать в кредите могут и гражданину, имеющему небольшой опыт работы: многие банки не дают в долг работникам, чей стаж на указанном месте не превышает полугода.

Несколько заявок в разные банки

Когда человек подает заявку на кредит, банк проверяет его историю и ставит отметку об этом в специальное досье. Одновременная подача заявок на заем в несколько финансовых организаций может лишить вас возможности получить деньги в долг.

«Дело, в том, что эти отметки видят и другие банки. Чем их больше, тем осторожнее будут финансовые организации, ведь они ясно видят список тех, кто вам уже отказал. Онлайн-заявки, кстати, тоже фиксируются. Многие люди относятся к этому гораздо проще, но, как показывает практика, напрасно. Заполнить онлайн-заявки в 10 разных банков, конечно, можно, но в тени это не останется», — говорит генеральный директор сервиса гарантированного финансирования судебных процессов «Право требования» Анна Комракова.

Подставное поручительство

Как рассказал АиФ.ru генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин, банк может не дать в долг гражданину, выступавшему поручителем по чужому кредиту. «Обязательства по кредиту при соблюдении определенных требований переходят к поручителю, когда основной заемщик перестал выплачивать кредит, что в подавляющем большинстве случаев портит кредитную историю как заемщика, так и поручителя», — объясняет он.

Портрет из соцсетей

При принятии решения о выдаче займа финансовые организации обращают внимание и на поведение потенциального заемщика. Если человек с трудом называет адрес своего проживания, путается в названии организации-работодателя или его внешний вид не соответствует должности, это может сыграть решающую роль при принятии решения.

«То и дело в новостях появляется информация о том, что банки используют так называемый „психологический скоринг“: создают психологический портрет потенциального заемщика на основе анализа его поведения в социальных сетях. На самом деле оценить влияние этого фактора сложно, однако факт остается фактом: еще в прошлом году компания Mail.ru Group, владеющая социальными сетями „ВКонтакте“ и „Одноклассники“, разрешила НБКИ анализировать профили заемщиков», — рассказывает Воробьева.

Споры с банком

Сложности с получением кредита могут возникнуть у заемщиков, признавших себя банкротами, а также у тех, кто раньше судился с банками, например, попросив компенсацию за выплаченные комиссии и штрафы, говорит пресс-секретарь микрокредитной организации «Ваш инвестор» Диана Притыко.

Долги родственников

По закону банк не может без вашего согласия запросить информацию из бюро кредитных историй. Не может банк получить и кредитную историю ваших родственников без их согласия, поясняет директор по развитию банка «Развитие-Столица» Александр Черствов.

«Однако если в банке, куда вы обратились за новым кредитом, есть действующие займы ваших родственников, он может учесть ранее полученную информацию. Кредитную историю родственников, их текущие долги, совокупную сумму дохода банки обязательно учитывают, если речь идет о существенных кредитах, например, об ипотеке. В этом случае распространенная практика — подписание кредитного договора обоими супругами как заемщиками, т. е. согласие на получение истории дают оба супруга или другие родственники, подтверждающие исполнение обязательств как поручители», — объясняет он.

Источник: АиФ