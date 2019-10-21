Опасные бактерии живут в вашем матрасе

«Миллионы людей спят на матрасах, кишащих опасными для здоровья бактериями и плесенью», — говорит британский специалист по гигиене лиза Акерли. Они могут вызывать кожные инфекции, а также грибки, которые могут усугублять астму, провоцировать кашель и экзему.

В старых матрасах размножаются невидимые для невооруженного глаза, бактерии и грибки

В матрасах многих людей обитают опасные бактерии, вызывающие кожные инфекции, а также грибки, которые могут усугублять астму, провоцировать кашель и экзему. На данную проблему указывает британский специалист по гигиене Лиза Акерли.

«Миллионы людей спят на матрасах, кишащих опасными для здоровья бактериями и плесенью», — говорит Акерли.

По ее словам, большое количество людей спят на матрасах, которые не меняются годами. В старых матрасах размножаются невидимые для невооруженного глаза, бактерии и грибки. Люди могут дышать их вредными спорами во сне, предупреждает эксперт.

«В таких матрасах можно обнаружить некоторые устойчивые к антибиотикам штаммы золотистого стафилококка и даже бактерии с устойчивостью к множественным антибиотикам», — утверждает специалист по гигиене.

Лиза Акерли заявила: в матрасе, который использовался около 8-10 лет, будет содержаться более 4,5 кг массы клеток человеческой омертвевшей кожи. Эти клетки, в свою очередь, служат питанием для пылевых клещей, способных вызвать аллергию или астму.

Между тем, сообщила специалист, огромное количество человек «не меняют матрасы в течение десятилетий».

Источник: МедикФорум