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У мамы рак молочной железы. У меня он тоже будет?

18:03 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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Около 10-15% случаев рака молочной железы связаны с наследственной предрасположенностью.

У мамы рак молочной железы. У меня он тоже будет?
Наиболее часто причиной наследственного рака молочной железы являются нарушения, то есть мутации, в генах BRCA1 и BRCA2
Сюжет: Онкология
У мамы рак молочной железы. У меня он тоже будет?

У мамы рак молочной железы. У меня он тоже будет?Признаки рака полости ртаЕщё 84 новостей

Про то, что рак — наследственная патология в ряде случаев, знают многие. Но при этом продолжают недооценивать серьезность своего положения, если в семье были случаи той или иной онкологической патологии. И действительно, не всегда в семьях с анамнезом в виде рака он проявляется у других родственников. Но есть один вариант, который по наследственности — один из самых частых. Это рак молочной железы. Что же надо делать, если у родственников уже встречалась данная патология?

Отвечает врач-генетик центра персонализированной медицины МКНЦ им. А. С. Логинова Анастасия Данишевич:

— Около 10-15% случаев рака молочной железы связаны с наследственной предрасположенностью. Заподозрить подобную особенность можно, если в семье множество родственников перенесли рак, когда злокачественное новообразование выявлено в возрасте до 50 лет и при возникновении нескольких форм рака у одного человека. Наиболее часто причиной наследственного рака молочной железы являются нарушения, то есть мутации, в генах BRCA1 и BRCA2. Профилактическое удаление органов-мишеней приводит к снижению риска возникновения рака до 99%. Однако не всем и не всегда нужно выполнять подобные операции.

Понять, есть ли повышенные риски рака, поможет врач-генетик, который оценит вашу личную и семейную историю, при необходимости назначит нужное ДНК-исследование и на основании полученных результатов составит индивидуальный план обследования и профилактики.

Источник: Аргументы и Факты

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От редакции

В вашей семье был рак молочной железы?

Наташа N., 21 октября 2019 18:35
С ума не сходите, как Анджелина Джоли... Все индивидуально...

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