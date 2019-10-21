Какое артериальное давление считать нормой?

Давление от 130/80 до 139/89 — это уже гипертония первой степени, которую следует лечить.

большинство пациентов с гипертонией чувствуют себя до поры до времени абсолютно здоровыми

По статистике, в России артериальной гипертонией страдает каждый пятый, после 50 лет — каждый второй человек. При этом большинство пациентов с гипертонией чувствуют себя до поры до времени абсолютно здоровыми. Почему?

В космос или в больницу

«Принято считать, что высокое давление обязательно дает о себе знать — головной болью, шумом в ушах, тяжестью в затылке, — рассказывает врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова. — Однако нередки случаи, когда даже поднимаясь до критических значений, высокое давление никак не проявляет себя. Более того, есть люди, которые хорошо (или, как они сами говорят, «бодро», «на подъеме») чувствуют себя как раз в те моменты, когда давление повышается. Врачи не устают повторять, что такая бодрость может быть крайне опасна. Гипертонический криз чреват опасными осложнениями, которые могут привести к инвалидности или смерти».



Еще одна проблема заключается в том, что многие люди с гипертонией, которые регулярно пользуются тонометром, считают свое давление нормальным.«Не секрет, что совсем недавно врачи человеку с давлением 140/70 мм рт. ст. говорили: «Хоть завтра в космонавты»», — продолжает Мария Гаврилова.

По современным представлениям,

— давление 120/80 считается нормальным;

— давление от 120/80 до 130/80 считается повышенным;

— давление от 130/80 до 139/89 — это уже гипертония первой степени, которую следует лечить.

Потанцуем?

А что делать в тех случаях, когда давление не то чтобы скачет, а вроде как танцует вокруг нормальных значений — то опускаясь чуть ниже контрольной отметки, то поднимаясь чуть выше. Лечиться или нет?

При начальной стадии артериальной терапии хороший эффект дают следующие меры.

— Диета

Основа рациона «начинающего гипертоника» — овощи, фрукты и крупы. Допускаются нежирные молочные продукты, рыба, постное мясо (лучше телятина). Исключить необходимо продукты, осложняющие течение гипертонии — трудноперевариваемые, солёные, жареные, копчёные, консервированные и т. д.

Важный момент — употребление соли, которая задерживает жидкость в организме и тем самым повышает артериальное давление.

Доказано, что снижение употребления соли до 5 г в сутки (для ориентира, полная чайная ложка соли — это 7 г) снижает артериальное давление на 10 мм рт. ст., что сопоставимо с эффектом приема препаратов, снижающих давление.

— Физические нагрузки

— тот же эффект (снижение артериального давления на 10 мм рт. ст.) дает посильная физическая нагрузка. Лучший вид нагрузок для сердца — аэробная нагрузка (бег, плавание, танцы). При таких занятиях кровь насыщается кислородом и состояние улучшается

— Достаточный сон

7-8 часов — это минимум ночного отдыха, который необходим сердцу для восстановления. Часто повторяющиеся бессонные ночи — прямой путь к стойкой гипертонии.

— Спокойствие

Существует несколько теорий относительного того, что запускает артериальную гипертонию. Большинство врачей склоняется к мысли, что в основе этого заболевания лежит хронический стресс. А наилучший эффект при начальных стадиях дают способы борьбы с ним — психотерапия, медитация и т. д.

Интим-обследование

Вопрос «принимать или нет лекарства от гипертонии» не стоит в том случае, если помимо периодически повышающегося давления у человека имеется атеросклероз (хроническое заболеваний артерий, которое сопровождается отложением холестерина на внутренней оболочке сосудов).

Впервые взаимосвязь атеросклероза с артериальной гипертонией заметил еще А. Л. Мясников, (именем которого сегодня назван Институт клинической кардиологии). Еще в 1965 году именитый врач заключил, что «существует единая болезнь, которая проявляется в одних случаях клинико-анатомическим синдромом гипертонии, в других случаях — клинико-анатомическим синдромом атеросклероза, а чаще и тем, и другим болезненным процессом одновременно».

Принято считать, что первое проявление атеросклероза — это повышение уровня холестерина в крови.

На самом деле существует более тонкое исследование — измерение толщины комплекса интимы-медиа (КИМ), которое способно увидеть атеросклероз даже у тех пациентов, анализы которых не показывают ничего тревожного.

Интима — это внутренняя часть сосудов. Её толщина — главный показатель возраста сосудов и возраста артерий (неслучайно биохакеры считают его главным маркером старения). Ведь чем уже просвет в сосудах, тем лучше кровоснабжение организма.

Медиа — это средняя оболочка сосудов.

Именно во внутренней и средней оболочке происходят первые изменения (утолщения), вызванные гипертонией и атеросклерозом.

Эксперты европейского общества кардиологов считают, что толщина КИМ не должна превышать 0,9 мм. Локальные утолщения считаются признаками присутствия атеросклеротической бляшки, а увеличение толщины КИМ всего на 0,1 мм статистически значимо увеличивает риск инфаркта сердца на 15%, а риск инсульта — на 18%.

Толщину этих оболочек измеряют ультразвуком в сонных артериях (они находятся максимально близко и поэтому удобны для измерения). Врачи считают, что если утолщены сонные артерии, значит, утолщены и остальные, которые сегодня измерять еще не научились.

Если исследование показало увеличение толщины КИМ, человек автоматически становится пациентом кардиолога и должен принимать рекомендованные им лекарства. В противном случае опасные осложнения неизбежны.

Источник: Аргументы и Факты