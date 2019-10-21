Антиоксиданты в действительности защищают здоровые клетки от возникновения рака. Но эти вещества также могут защищать и опухоль, когда она развивается.

Сегодня антиоксиданты имеют стойкую репутацию защитников здоровья, однако не все так просто, последнее исследование показывает, что они способны спровоцировать рак

Популярность антиоксидантов в последнее время очень велика, но увлеченность этими веществами вместо желанного оздоровления может способствовать развитию рака. Антиоксиданты помогают в том числе развиваться опухолям, считают ученые.

Сегодня антиоксиданты имеют стойкую репутацию защитников здоровья. В частности, эти вещества обладают способностью защищать здоровые клетки от свободных радикалов – окислительных молекул, нарушающих клеточную целостность и провоцирующих развитие рака.

Однако, как следует из исследования, проведенного учеными из Университета Гетеборга, избыток антиоксидантов может стать пусковым механизмом для развития рака в организме.

Согласно заключению специалистов, антиоксиданты усиливают активность опухолевых процессов в организме и повышают скорость метастазирования. В частности, данная особенность антиоксидантов была замечена учеными в отношении злокачественной меланомы, самого смертоносного типа рака кожи (ученые исследовали влияние антиоксидантов на скорость метастазирования злокачественной меланомы в опытах с мышами).

«Антиоксиданты в действительности защищать здоровые клетки от возникновения рака. Но эти вещества также могут защищать и опухоль, когда она развивается», — констатировали авторы работы.

По их мнению, людям, болеющим раком или склонным к развитию этой болезни, следует избегать специального приема антиоксидантов, так как они могут поспособствовать зарождению и прогрессу опасного недуга.

Источник: МедикФорум