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Здоровье / Общество

Избыток антиоксидантов может стать пусковым механизмом для развития рака

18:52 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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Антиоксиданты в действительности защищают здоровые клетки от возникновения рака. Но эти вещества также могут защищать и опухоль, когда она развивается.

Избыток антиоксидантов может стать пусковым механизмом для развития рака
Сегодня антиоксиданты имеют стойкую репутацию защитников здоровья, однако не все так просто, последнее исследование показывает, что они способны спровоцировать рак

Популярность антиоксидантов в последнее время очень велика, но увлеченность этими веществами вместо желанного оздоровления может способствовать развитию рака. Антиоксиданты помогают в том числе развиваться опухолям, считают ученые.

Сегодня антиоксиданты имеют стойкую репутацию защитников здоровья. В частности, эти вещества обладают способностью защищать здоровые клетки от свободных радикалов – окислительных молекул, нарушающих клеточную целостность и провоцирующих развитие рака.

Однако, как следует из исследования, проведенного учеными из Университета Гетеборга, избыток антиоксидантов может стать пусковым механизмом для развития рака в организме.

Согласно заключению специалистов, антиоксиданты усиливают активность опухолевых процессов в организме и повышают скорость метастазирования. В частности, данная особенность антиоксидантов была замечена учеными в отношении злокачественной меланомы, самого смертоносного типа рака кожи (ученые исследовали влияние антиоксидантов на скорость метастазирования злокачественной меланомы в опытах с мышами).

«Антиоксиданты в действительности защищать здоровые клетки от возникновения рака. Но эти вещества также могут защищать и опухоль, когда она развивается», — констатировали авторы работы.

По их мнению, людям, болеющим раком или склонным к развитию этой болезни, следует избегать специального приема антиоксидантов, так как они могут поспособствовать зарождению и прогрессу опасного недуга.

Источник: МедикФорум

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