О предотвращении суицидов среди подростков будут говорить на городском собрании в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay Online for Free18+Скрыть объявлениеЛенд Ровер Рендж Ровер Б/У машиныСкрыть объявлениеНедвижимость в ГюзельюртеСкрыть объявлениеПолучи стартовый бонус $2021Содействие в подборе финансовых услуг/организацийСкрыть объявление

О предотвращении суицидов среди подростков будут говорить на городском собрании в Бердске

6:35:5910/21/2019
0

<div></div>

Перед родителями выступят психологи, представители ФСБ, сотрудники отдела полиции и пожарной службы.

Собрание состоится 22 октября с 18.00 до 20.00 в актовом зале управления образования по адресу: Горького,7.

— Вопрос безопасности детей в современном мире очень актуален, — говорит Мария Богатова, начальник отдела правовой организационной работы городского управления образования. – На собрании мы расскажем папам и мамам о том, как защитить детей от групп «Синий кит», «Беги или умри», которые склоняют их к суицидам.

Также специалисты ведомств напомнят собравшимся о мерах безопасности в квартирах и на улицах города. Профработа направлена на предотвращение ДТП, а также выпадение детей из окон многоэтажек.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021
    8:20:02 4/12/2021
    Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021
    "Единая Россия" исключила из партии высокого чиновника: Он выбросил канистру на дорогу
    8:19:09 4/12/2021
    "Единая Россия" исключила из партии высокого чиновника: Он выбросил канистру на дорогу
    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    7:34:25 4/12/2021
    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    7:20:43 4/12/2021
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    БердскКак восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    7:13:47 4/12/2021
    Как восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    6:53:35 4/12/2021
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    6:33:53 4/12/2021
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    6:20:42 4/12/2021
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    6:15:24 4/12/2021
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
    5:20:59 4/12/2021
    13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
    Скрыть объявление