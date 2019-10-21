О предотвращении суицидов среди подростков будут говорить на городском собрании в Бердске

Перед родителями выступят психологи, представители ФСБ, сотрудники отдела полиции и пожарной службы. Собрание состоится 22 октября с 18.00 до 20.00 в актовом зале управления образования по адресу: Горького,7. — Вопрос безопасности детей в современном мире очень актуален, — говорит Мария Богатова, начальник отдела правовой организационной работы городского управления образования. – На собрании мы расскажем папам и мамам о том, как защитить детей от групп «Синий кит», «Беги или умри», которые склоняют их к суицидам. Также специалисты ведомств напомнят собравшимся о мерах безопасности в квартирах и на улицах города. Профработа направлена на предотвращение ДТП, а также выпадение детей из окон многоэтажек. Фото из архива редакции
Перед родителями выступят психологи, представители ФСБ, сотрудники отдела полиции и пожарной службы.
Собрание состоится 22 октября с 18.00 до 20.00 в актовом зале управления образования по адресу: Горького,7.
— Вопрос безопасности детей в современном мире очень актуален, — говорит Мария Богатова, начальник отдела правовой организационной работы городского управления образования. – На собрании мы расскажем папам и мамам о том, как защитить детей от групп «Синий кит», «Беги или умри», которые склоняют их к суицидам.
Также специалисты ведомств напомнят собравшимся о мерах безопасности в квартирах и на улицах города. Профработа направлена на предотвращение ДТП, а также выпадение детей из окон многоэтажек.
Фото из архива редакции