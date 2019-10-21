«Мы очень пожалели, что залезли в пустой дом»: в Бердске вынесли приговор домушникам

21 октября вынесли приговор двум мужчинам, вынесшим радиаторы из брошенного дома. Антон Козырев и Александр Шафрыгин горько пожалели, что залезли в брошенный дом в микрорайоне Раздольном. На дело они пошли примерно в 23 часа 7 июня нынешнего года, выпив спиртного. Именно во время возлияний им пришла идея залезть в недостроенный дом в Раздольном. Там целая улица таких пустых строений. Во многих нет окон и дверей, а внутри гуляет ветер. Однако подельники выбрали вполне добротный дом. Александр Шафрыгин кирпичом разбил тройные стеклопакеты двух оконных проёмов. Через них незваные гости и проникли внутрь. Предусмотрительные граждане принесли с собой пассатижи и газовый разводной ключ. При помощи этих нехитрых инструментов они демонтировали радиаторы отопления, полотенцесушители, подводочные трубы, краны и терморегуляторы. Общая сумма похищенного имущества оставила более 34 тыс. рублей. Всё это добро преступники вынесли через окно, через которое зашли. Однако уйти далеко им не удалось. Через несколько метров злоумышленников задержали сотрудники полиции. Пойманные с поличным домушники тут же во всём признались и чистосердечно раскаялись. В суде они попросили рассмотреть дело в особом порядке, и ходатайство удовлетворили. В этом случае подсудимым нельзя вынести наказание, превышающее 2/3 от санкции статьи. Процесс вёл председатель Бердского суда Павел Яковинов. Он назвал действия подсудимых покушением на кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Кроме того Александр Шафрыгин совершил умышленное повреждение чужого имущества. Отягчающим обстоятельством суд признал состояние алкогольного опьянения подсудимых в момент кражи. Александр Шафрыгин в последнем слове даже сказал, что если бы был трезвым, не пошёл бы на преступление. Ранее фигуранты дела были не судимы и даже не привлекались к административной ответственности. Их удовлетворительно охарактеризовали участковые уполномоченные полиции. У обоих мужчин есть несовершеннолетние дети: у Шафрыгина один ребёнок, у Козырева — двое. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. В итоге подсудимым назначили условное наказание. Антон Козырев приговорён к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно, Александр Шафрыгин — к 1 году 4 месяцам условно. Газовый ключ, пассатижи, перчатки и спортивную сумку подсудимых суд решил уничтожить как орудия преступления. Похищенное имущество возвращено конкурсному управляющему «Центра строительной комплектации». Эта фирма построила Раздольный, а сейчас обанкротилась. Целая улица домов оказалась не сданной в эксплуатацию и не проданной. Однако это вовсе не означает, что у объектов нет владельца и их можно разбирать всем желающим. — Мы очень пожалели, что залезли в пустой дом, — практически в один голос заявили подсудимые. Антону Козыреву вынесен приговор по статье 30 части 3 и статьи 158 части 2 пунктам а, б (покушение на кражу). Александру Шафрыгину по статье 167 части 1; статье 30 части 3, статье 158 части 2 пунктам а, б (умышленное уничтожение чужого имущества, покушение на кражу) УК РФ. Фото автора
21 октября вынесли приговор двум мужчинам, вынесшим радиаторы из брошенного дома.
Антон Козырев и Александр Шафрыгин горько пожалели, что залезли в брошенный дом в микрорайоне Раздольном. На дело они пошли примерно в 23 часа 7 июня нынешнего года, выпив спиртного. Именно во время возлияний им пришла идея залезть в недостроенный дом в Раздольном. Там целая улица таких пустых строений. Во многих нет окон и дверей, а внутри гуляет ветер. Однако подельники выбрали вполне добротный дом. Александр Шафрыгин кирпичом разбил тройные стеклопакеты двух оконных проёмов. Через них незваные гости и проникли внутрь.
Предусмотрительные граждане принесли с собой пассатижи и газовый разводной ключ. При помощи этих нехитрых инструментов они демонтировали радиаторы отопления, полотенцесушители, подводочные трубы, краны и терморегуляторы. Общая сумма похищенного имущества оставила более 34 тыс. рублей. Всё это добро преступники вынесли через окно, через которое зашли. Однако уйти далеко им не удалось. Через несколько метров злоумышленников задержали сотрудники полиции. Пойманные с поличным домушники тут же во всём признались и чистосердечно раскаялись.
В суде они попросили рассмотреть дело в особом порядке, и ходатайство удовлетворили. В этом случае подсудимым нельзя вынести наказание, превышающее 2/3 от санкции статьи. Процесс вёл председатель Бердского суда Павел Яковинов. Он назвал действия подсудимых покушением на кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Кроме того Александр Шафрыгин совершил умышленное повреждение чужого имущества.
Отягчающим обстоятельством суд признал состояние алкогольного опьянения подсудимых в момент кражи. Александр Шафрыгин в последнем слове даже сказал, что если бы был трезвым, не пошёл бы на преступление. Ранее фигуранты дела были не судимы и даже не привлекались к административной ответственности. Их удовлетворительно охарактеризовали участковые уполномоченные полиции. У обоих мужчин есть несовершеннолетние дети: у Шафрыгина один ребёнок, у Козырева — двое. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
В итоге подсудимым назначили условное наказание. Антон Козырев приговорён к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно, Александр Шафрыгин — к 1 году 4 месяцам условно. Газовый ключ, пассатижи, перчатки и спортивную сумку подсудимых суд решил уничтожить как орудия преступления. Похищенное имущество возвращено конкурсному управляющему «Центра строительной комплектации». Эта фирма построила Раздольный, а сейчас обанкротилась. Целая улица домов оказалась не сданной в эксплуатацию и не проданной. Однако это вовсе не означает, что у объектов нет владельца и их можно разбирать всем желающим.
— Мы очень пожалели, что залезли в пустой дом, — практически в один голос заявили подсудимые.
Антону Козыреву вынесен приговор по статье 30 части 3 и статьи 158 части 2 пунктам а, б (покушение на кражу). Александру Шафрыгину по статье 167 части 1; статье 30 части 3, статье 158 части 2 пунктам а, б (умышленное уничтожение чужого имущества, покушение на кражу) УК РФ.
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