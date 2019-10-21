Как гормоны вгоняют нас в стресс?

Некоторые гормоны призваны помочь нашему телу справиться с опасностью: они повышают осведомленность и улучшают рефлексы. Но когда они проникают в ваш мозг в нормальной ситуации, например, при подготовке к встрече, полете на самолете — они вызывают беспокойство и тревогу.

Адреналин, кортизол, эстроген влияют на нашу сопротивляемость стрессовым факторам

Эту связь особенно четко прослеживают женщины, когда перед «критическими днями» у них наступает «эмоциональный взрыв». В этом виновен гормон прогестерон. Однако не только он регулирует наше эмоциональное состояние и реакцию на стресс. Эндокринолог из Санкт-Петербурга рассказывает, какие гормоны влияют на нашу сопротивляемость стрессовым факторам.

Прогестерон и эстроген

Эстроген создает более высокий уровень серотонина, который делает вас счастливыми. Если эстроген — ангел на вашем правом плече, прогестерон — раздражительный дьявол на левом. Этот гормон увеличивается вскоре после овуляции, и, как правило, вызывает мрачное, тревожное настроение у женщин.

Адреналин и кортизол

Их так и называют — гормоны стресса. Адреналин и кортизол призваны помочь нашему телу справиться с опасностью: они повышают осведомленность и улучшают рефлексы. Но когда они проникают в ваш мозг в нормальной ситуации, например, при подготовке к встрече, полете на самолете — они вызывают беспокойство и тревогу.



Окситоцин

Что еще хуже, увеличение гормонов стресса может заставить ваш организм выделять еще больше гормонов стресса, пока у вас не возникнет кавалькада тревоги. Если это продолжается слишком долго, ваша базовая тревога, скорее всего, увеличится.

Окситоцин вырабатывает мозг, когда вы влюбляетесь или общаетесь с близким другом (его часто называют «гормоном любви»). И хотя этот гормон может помочь уменьшить беспокойство, это обоюдоострый меч. Помните те времена, когда над вами кто-то издевался? Эти моменты застряли из-за окситоцина.

Когда вы проходите через стрессовые события, окситоцин может усилить эти воспоминания, делая вас более тревожными. Со временем это может увеличить ваш социальный стресс и усугубить некоторые невротические состояния, например тревожное расстройство, связанное с социофобией.

Источник: МедикФорум