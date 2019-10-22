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Имеют право на дополнительную квартиру страдающие детским и атипичным аутизмом жители Бердска

09:00 22.10.2019 Фото: pixabay
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Расширен перечень заболеваний, дающий инвалидам, страдающим психическими расстройствами, право на дополнительную жилую площадь.

Имеют право на дополнительную квартиру страдающие детским и атипичным аутизмом жители Бердска
Расширен перечень заболеваний, дающий право инвалидам на дополнительную жилую площадь

18 октября 2019 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.09.2019 № 728н «О внесении изменения в перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 991н», объяснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Бердска Виктория Дзюба.

В соответствии с внесенными изменениями расширен перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим психическими расстройствами, право на дополнительную жилую площадь.

Указанный перечень, включающий в себя хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, дополнен детским аутизмом и атипичным аутизмом.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем в два раза) при условии, если они страдают тяжелыми формами заболеваний, предусмотренных перечнем.

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