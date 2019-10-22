Тариф на полис ОСАГО подорожает на 15% в России

Предлагается расширить ценовой диапазон полиса, установленный Банком России. В его пределах страховые компании будут самостоятельно определять тарифы индивидуально для каждого водителя.

Автомобилистов предупреждают: изменения в страховании коснутся абсолютно всех

Тарифы на полис ОСАГО повысятся в среднем на 15%. Об этом абсолютно всех автомобилистов предупреждают страховые компании, сообщает otvprim. Причиной стал законопроект о либерализации «автогражданки», который сейчас находится на рассмотрении.

Так, согласно новому документу, лимит суммы выплат за вред здоровью достигнет 2 миллионов рублей. Это в 4 раза больше, чем сейчас.

Кроме того, предлагается расширить ценовой диапазон полиса, установленный Банком России. В его пределах страховые компании будут самостоятельно определять тарифы индивидуально для каждого водителя. Для этого им хотят разрешить установку устройств, оценивающих качество вождения.

Изменения должны вступить в силу со следующего года.

Источник: otvprim.ru