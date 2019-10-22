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Tess и «Альманах» назвал лучшим чаем Росконтроль

10:00 22.10.2019 Фото: pixabay.com
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Специалисты оценили напитки по более чем 50 параметрам, в том числе по доле кофеина и танина, а также по наличию пестицидов и токсичных элементов. «Крепкие традиции» и Lipton добавили в список товаров с замечаниями.

Tess и Альманах назвал лучшим чаем Росконтроль
«Росконтроль» назвал лучший черный чай

Эксперты центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провели исследование черного чая. В нем приняли участие образцы семи брендов: «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston, «Альманах», Lipton и Beta Tea.

Специалисты оценили напитки по более чем 50 параметрам, в том числе по доле кофеина и танина, а также по наличию пестицидов и токсичных элементов.

Вкус чая «Крепкие традиции» был оценен экспертами как недостаточно терпкий и при этом пустой. В образце нашли грубые черешки, передает Lenta.ru. Как передает портал, эксперты установили, что чай относится не к заявленному высшему сорту, а ко второму.

Образец марки Lipton оказался не крупнолистовым, о чем было заявлено на упаковке. Кроме этого, заварка не соответствует ГОСТу по органолептическим показателям. Чай недостаточно ровный, скрученный. В нем нашли большое количество черешков.

Лучшими образцами были признаны Tess, Riston, Beta Tea и «Альманах».

Безопасными специалисты назвали все представленные в исследовании образцы. Однако «Крепкие традиции» и Lipton добавили в список товаров с замечаниями.

Источник: ren.tv

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