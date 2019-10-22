Продержался день: загадочный щит об охране природы с «мясом вырвали» вандалы в лесу Бердска

Щит с информацией о Бердской лесной даче установило министерство природными ресурсами и экологии Новосибирской области несколько дней назад. Его вновь поставили на место. Ведомство благодарит бердчан за неравнодушие.

Два щита стоят на входе в природный памятник «Бердская лесная дача»

Щит с информацией об охраняемом памятнике природы «Бердская лесная дача» установили на место лесники в Бердске.

— Сотрудники бердского лесхоза после обеда 21 октября вкопали баннер, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители гулявшие по тропе здоровья 20 октября обнаружили вырванный из бетонного основания баннер.

По словам Светланы Шерстобитовой, им уже не в первый раз приходится сталкиваться со случаями вандализма и исправлять их.

— В сторону «Сибиряка» мы установили деревянные перекрытия, чтобы машины не ездили, так уже переломали все. Для некоторых бердчан это нормальное явление. Непонятно, почему такое отношение, — возмущалась Светлана Шерстобитова.

Выяснилось, что данный щит не устанавливало бердское управление природными ресурсами. По словам Светланы Шерстобитовой, свои баннеры они развешали на территории Бердской лесной дачи еще в 2011 году. И они в целости и сохранности. Светлана Васильевна предполагает, что баннер могло изготовить министерство природных ресурсов.

По словам руководителя пресс-службы министерства природными ресурсами Ларисы Серовой, данный баннер об охраняемом памятнике природы «Бердская лесная дача» устанавливала подведомственная им организация 20 октября. Щит надежно закрепили с помощью 20 саморезов, отметила Лариса Геннадьевна.

-У нас на самом деле иногда наблюдается вандализм. Даже в водоохранной зоне. С запретом мыть машины, и другое. Были случаи, когда столбы вырывали. Если нет щита о природохранной зоне, то это позволяет нарушителям сказать, что они не знали, что территория охраняется. Мол, где табличка? Кому-то это очень не нравится. На машинах проезжать нельзя, мусорить нельзя, жечь костры нельзя. Штрафы возрастают вдвое. Многих это раздражает. Печально, что находятся такие люди, — пояснила Лариса Геннадьевна.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области благодарит бердчан за их неравнодушие.