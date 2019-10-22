22.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Забыли в томографе пациентку врачи в Болгарии

16:15 22.10.2019 Фото: pixabay.com
2 1

Женщина провела в аппарате 6 часов. Первой забила тревогу дочь больной, которая обратилась в полицию, после чего правоохранители занялись ее поиском.

Забыли в томографе пациентку врачи в Болгарии
Болгарские врачи забыли пациентку в томографе

Врачи больницы в небольшом городе Павликени (Великотырновская область Болгарии) забыли пациентку в компьютерном томографе, внутри которого женщине пришлось провести шесть часов. Об этом в пятницу сообщил телеканал NOVA.

70-летняя жительница Павликени Асенка Христова пришла в местную больницу, чтобы обследовать легкие в связи с подозрением на пневмонию. Из лечебного учреждения она домой не вернулась. Первой забила тревогу дочь женщины, которая обратилась в полицию, после чего правоохранители занялись ее поиском. Пропавшую пациентку в итоге нашли сотрудники больницы, которые обнаружили ее внутри томографа в запертом на ключ кабинете.

Директор больницы Анета Крыстева заявила, что «больница провела проверку» по данному случаю. Так, было установлено, что пациентку в медицинском аппарате оставила лаборант. Сейчас она находится в отпуске, по возвращении из которого ее ожидает дисциплинарное взыскание.

В больнице Павликени при этом заверили, что длительное нахождение пациентки внутри аппарата компьютерной томографии не было опасным для ее здоровья, поскольку он был выключен. Тем не менее, родственники пожилой женщины не рискнули снова довериться местным врачам и отправили ее на лечение в Софию. Они также намерены подать на лечебное учреждение в суд.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как умудрились?

Я, 22 октября 2019 16:58
А вот нам эта новость надо? У нас свои интересные темы есть, родные
Аноним, 22 октября 2019 17:07
а чего, давайте вот здравохранение Болгарии (Евросоюз ептыть!) обсудим.
Там то, за бугром, все волшебно только и все в бабочках

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Учреждена Международная премия ЮНЕСКО им. Д. И. Менделеева в размере 500 тысяч долларов
17:19 22-10-2019
Учреждена Международная премия ЮНЕСКО им. Д. И. Менделеева в размере 500 тысяч долларов
БердскЗа украденные 10 батарей в новостройке брошенного Раздольного 15 месяцев условно дал суд Бердска
17:15 22-10-2019
За украденные 10 батарей в новостройке брошенного Раздольного 15 месяцев условно дал суд Бердска
Зачем вы меня бьете? Арестовали 16-летнюю девочку за избиение сверстницы в Ижевске
17:15 22-10-2019
Зачем вы меня бьете? Арестовали 16-летнюю девочку за избиение сверстницы в Ижевске
Опровергло сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019" Минобороны
17:00 22-10-2019
Опровергло сообщения о сбое с ракетой на учении
Разрушение мозга: ведущие к деменции факторы. На них можно влиять!
16:49 22-10-2019
Разрушение мозга: ведущие к деменции факторы. На них можно влиять!
7 сигналов, предупреждающих о развитии рака яичников
16:47 22-10-2019
7 сигналов, предупреждающих о развитии рака яичников
Заклеивала скотчем рты школьникам учительница в Татарстане
16:45 22-10-2019
Заклеивала скотчем рты школьникам учительница в Татарстане
Груминг для Полкаши
16:42 22-10-2019
Груминг для Полкаши
Образовательная платформа для саморазвития
16:40 22-10-2019
Образовательная платформа для саморазвития
Учителя все немножко из Древних Афин
16:38 22-10-2019
Учителя все немножко из Древних Афин