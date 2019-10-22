Источник: Раздел Цветочного магазина «RED ROSE» на сайте Весь Бердск
При предварительном заказе скидка от 10 % в цветочном магазине «RED ROSE»
10:06 22.10.2019
Думая о подарке заранее, можно отлично сэкономить с цветочным магазином «RED ROSE».
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От редакции
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