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При предварительном заказе скидка от 10 % в цветочном магазине «RED ROSE»

10:06 22.10.2019 Фото: Цветочный магазин "RED ROSE"
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Думая о подарке заранее, можно отлично сэкономить с цветочным магазином «RED ROSE».

При предварительном заказе скидка от 10 % в цветочном магазине «RED ROSE»
Цветы от «RED ROSE» — и ваша женщина самая счастливая

Источник: Раздел Цветочного магазина «RED ROSE» на сайте Весь Бердск

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