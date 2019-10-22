22.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пожарный поезд и 72 человека тушили пожар на складе в Новосибирске

08:52 22.10.2019 Фото: МЧС НСО
1 0

Через два с половиной часа интенсивной работы пожар на площади около трех тысяч квадратных метров удалось локализовать. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России и специалистам испытательной пожарной лаборатории.

Пожарный поезд и 72 человека тушили пожар на складе в Новосибирске
пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли

В Новосибирске для локализации крупного складского пожара создали несколько боевых участков, тушение организовали одновременно из 12 стволов, в том числе повышенной мощности, от ближайших пожарных гидрантов для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии, а также привлечен пожарный поезд. Тушением пожара руководит начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов, сообщает МЧС Новосибирской области.

Предположительно, из-за позднего обнаружения и сообщения, пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли. Сообщение о возгорании поступило в 17:17 (вр. местн.) 21 октября. Первые пожарные расчеты прибыли к месту в течение 3 минут. Администрация объекта сообщила МЧС, что все рабочие из здания эвакуировались.

В настоящее время пожарные предотвратили переход огня на соседнее пристроенное здание и ликвидируют открытое горение как внутри, так и снаружи склада. Из здания эвакуированы газовые баллоны. Помимо 13 пожарных автоцистерн привлечена специальная техника: автолестницы и 50-метровый коленчатый подъемник для подачи воды в очаг с высоты, пожарно-компрессорная станция, с помощью которой перезаряжают аппараты пожарных для работы в непригодной для дыхания среде. Для удаления дыма на место прибыл автомобиль газодымозащитной службы. Всего задействовано 18 единиц техники и 72 человека личного состава. Пожарный поезд доставил к месту 240 тонн воды.

Через два с половиной часа интенсивной работы пожар на площади около трех тысяч квадратных метров удалось локализовать (в 19:36 вр. мест.). Далее предстоит ликвидация открытого горения, проливка и разборка сгоревших конструкций. В складе сложные конструкции, большая горючая загрузка мебелью, тление которой необходимо полностью исключить.

По настоянию штаба пожаротушения привлечена химико-радиометрическая лаборатория, которая проводит непрерывный мониторинг окружающей воздушной среды. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в жилой зоне не выявлено.

Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России и специалистам испытательной пожарной лаборатории.

Автор видео МЧС по Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как избежать пожара?

Аноним, 22 октября 2019 09:52
Два раза перечитал текст. Ни адреса ни названия предприятия. Новость из разряда одна бабушка сказала

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПродержался неделю: загадочный щит об охране природы с "мясом вырвали" вандалы в лесу Бердска
12:00 22-10-2019
Продержался неделю: загадочный щит об охране природы с
Реалити-шоу: Видео жесткого обращения воспитателя с воспитанниками детсада опубликовал СК России
11:45 22-10-2019
Реалити-шоу: Видео жесткого обращения воспитателя с воспитанниками детсада опубликовал СК России
Цены на гречку начали расти в России
11:30 22-10-2019
Цены на гречку начали расти в России
Все по уму: «Ростелеком» обеспечил новостройку Новосибирска цифровыми сервисами
11:22 22-10-2019
Все по уму: «Ростелеком» обеспечил новостройку Новосибирска цифровыми сервисами
Вывозить фекалии из коттеджей может КБУ Бердска 2
11:15 22-10-2019
Вывозить фекалии из коттеджей может КБУ Бердска
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
11:05 22-10-2019
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Зарплату в 39 736 рублей получает в среднем житель Сибири 3
11:00 22-10-2019
Зарплату в 39 736 рублей получает в среднем житель Сибири
БердскИстория Алексея Зорина: За продажу Mitsubishi Outlander наркоторговца во второй раз судит экс-начальника следствия МВД и его подельников суд Бердска 1
10:50 22-10-2019
История Алексея Зорина: За продажу Mitsubishi Outlander наркоторговца во второй раз судит экс-начальника следствия МВД и его подельников суд Бердска
Рожавшую в автомобиле беременную с мигалками доставили в роддом полицейские Новосибирска
10:45 22-10-2019
Рожавшую в автомобиле беременную с мигалками доставили в роддом полицейские Новосибирска
Бердск4 года у руля: Задайте свой вопрос мэру Бердска 79
10:42 22-10-2019
4 года у руля: Задайте свой вопрос мэру Бердска