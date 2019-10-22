Пожарный поезд и 72 человека тушили пожар на складе в Новосибирске

Через два с половиной часа интенсивной работы пожар на площади около трех тысяч квадратных метров удалось локализовать. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России и специалистам испытательной пожарной лаборатории.

пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли

В Новосибирске для локализации крупного складского пожара создали несколько боевых участков, тушение организовали одновременно из 12 стволов, в том числе повышенной мощности, от ближайших пожарных гидрантов для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии, а также привлечен пожарный поезд. Тушением пожара руководит начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов, сообщает МЧС Новосибирской области.

Предположительно, из-за позднего обнаружения и сообщения, пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли. Сообщение о возгорании поступило в 17:17 (вр. местн.) 21 октября. Первые пожарные расчеты прибыли к месту в течение 3 минут. Администрация объекта сообщила МЧС, что все рабочие из здания эвакуировались.

В настоящее время пожарные предотвратили переход огня на соседнее пристроенное здание и ликвидируют открытое горение как внутри, так и снаружи склада. Из здания эвакуированы газовые баллоны. Помимо 13 пожарных автоцистерн привлечена специальная техника: автолестницы и 50-метровый коленчатый подъемник для подачи воды в очаг с высоты, пожарно-компрессорная станция, с помощью которой перезаряжают аппараты пожарных для работы в непригодной для дыхания среде. Для удаления дыма на место прибыл автомобиль газодымозащитной службы. Всего задействовано 18 единиц техники и 72 человека личного состава. Пожарный поезд доставил к месту 240 тонн воды.

Через два с половиной часа интенсивной работы пожар на площади около трех тысяч квадратных метров удалось локализовать (в 19:36 вр. мест.). Далее предстоит ликвидация открытого горения, проливка и разборка сгоревших конструкций. В складе сложные конструкции, большая горючая загрузка мебелью, тление которой необходимо полностью исключить.

По настоянию штаба пожаротушения привлечена химико-радиометрическая лаборатория, которая проводит непрерывный мониторинг окружающей воздушной среды. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в жилой зоне не выявлено.

Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России и специалистам испытательной пожарной лаборатории.

Автор видео МЧС по Новосибирской области

