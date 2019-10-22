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Чуть курить на начал: 10-килограммового судака поймал на реке Алеус житель Новосибирска

09:11 22.10.2019 Фото: пользователя Fishingsib
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Евгений поделился, что не ожидал такого улова. Но теперь готов выловить судака весом в 20 кг.

Чуть курить на начал: 10 килограммового судака поймал на реке Алеус житель Новосибирска
Евгений установил личный рекорд по ловле судака

Житель Новосибирска выловил огромного судака на реке Алеус в Ордынском районе. Об этом Евгений написал на сайте Fishingsib под никнеймом EBGEH. В своем посте на форуме рыбак поделился, что выловить судака 19 октября ему удалось с большим трудом.

— Не писал вести сто лет, так как стандартные рыбалки перестали вызывать избыток эмоций. Стандартная рыбалка, стандартные ощущения. Но сегодня другой случай…. Выехали в окрестности Алеуса в субботу в надежде половить рыбку обычную для тех мест — двушки, трешки, полторашки… Каких-то особых ожиданий не было, кроме, разве что, поимки сазана, поймать которого мечтаю уже 5 лет..Но все как-то не удаётся. В самом начале рыбалки удалось только поднять его чешую с монетку 5 руб, владелец решил не засекаться. Едем дальше, встаем на очередном ранее намеченном месте… и тут он! — восхищается сибиряк.

EBGEH пишет что передать словами, тем более текстом чувства в момент вываживания и после — невозможно. Он даже закричать толком не смог, получилось только промычать что-то невнятно, типа «офигеть», «ё моё», «да как же это так».

— Трясло минут 30… Чуть курить не начал, хотя бросил полгода как и вам советую. Но не начал, все нормально, – пишет рыбак.

Вес трофея – 10,1 килограмма. Рыбак говорит, что это его личный рекорд по улову судака, однако останавливаться на этом он не собирается и надеется выловить особь в два раза крупнее.

— Хотя, я точно сознание потеряю, наверно, если увижу такого когда-нибудь. Доставал его палкой Ривольта от ГЛ 12-45, катушка Дайва ТД Сол убитая — 5 лет ей, шнур заменил вовремя, поставил Риоби 8мижилку за 560 руб., резина Дельта в желтом цвете… — делится опытом Евгений.

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От редакции

Какой ваш самый большой улов?

Гость, 22 октября 2019 10:16
Вот это акула! Йооо-мана!

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