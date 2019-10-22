Реалити-шоу: Видео жесткого обращения воспитателя с воспитанниками детсада опубликовал СК России

Как камеры в детсадах помогают остановить насилие

«Не надо устраивать реалити-шоу» — популярный довод у противников видеокамер в детских садах. Им возражают родители, которые

столкнулись с агрессией в детских учреждениях. Они считают, что камеры, напротив, принесут только пользу. АиФ.ru выслушал обе стороны.

В Барнауле ждут суда директор и четыре воспитателя частного детского сада. Пострадавшие — 15 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Поводом для дела стало видео с камер наблюдения: на них видно, как воспитатели толкают и шлепают воспитанников, накрывают их одеялами, закрывают в темной комнате. По версии следствия, доказанных эпизодов насилия — около 400. Обвиняемым вменяют статью 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Мама одного из воспитанников Юлия Пустовитенко пришла не вовремя и случайно увидела, как ее сына тащат по коридору. Она запросила у руководства сада записи с камер наблюдения. Их безоговорочно выдали, но данные с жёсткого диска исчезли прямо во время копирования. Юлия отправила его на экспертизу в Москву, чтобы восстановить удаленные фрагменты. На пропавших записях и нашлось то, что испугало Пустовитенко. Она обратилась в Следственный комитет.

В саду вину не признают до сих пор и подчеркивают: наказание, которое грозит воспитателям и директору, не справедливо. «У детей нет ни физических, ни психических травм, — прокомментировала altapress.ru юрист детсада Наталья Вишневская. — И сейчас, если рассуждать объективно, люди должны сесть на шесть лет за то, что ребенок получил «поджопник». Мы действительно не уверены, что они отделаются условным наказанием. Потому что даже представить не могли, что воспитателя посадят в СИЗО».

Нашлись и те, кого видео не убедило — за воспитателей вступилось около 50 родителей. Они считают, что воспитатели действовали законно, а вот Юлия не имела права предавать запись огласке, не спросив разрешения всех, кто нам нем присутствует.



Реалити-шоу

Мария из Волжского так и не смогла убедить других родителей из группы установить камеры в детском саду.

«Мой сын в саду был вечно со следами рук на ногах и руках. Явно его кто-то хватал с силой. Но воспитатель говорила, что это другие дети, они так играли, хотя руки были явно взрослого человека, — рассказывает Мария. — Я пошла к заведующей и попросила за свой счёт поставить камеры. Сказала, что и обслуживание тоже буду сама оплачивать. Заведующая об этом рассказала воспитателю. А уже она подговорила своих подруг, четырех мам других детей». Мария признаётся, что после того, как она озвучила свою просьбу, в детсаду поднялся настоящий бунт. В итоге камеры поставить не вышло. Кто же на самом деле обижал её сына, выяснить также не удалось.

«Я не понимаю, почему другие родители были так категорично против, — недоумевает Мария. — Ведь камеры — это прежде всего безопасность, в том числе и их детей».

Устанавливать камеры или нет — вопрос, вызывающий бурю обсуждений в любом родительском чате. Всегда найдутся и защитники современной цифровизации, и противники тотального слежения.

Больше всего родителей волнует, кто будет смотреть это видео. Если оно предоставляется по запросу, чтобы разрешить назревший конфликт, — это один вариант. А если камеры будут вещать в режиме реального времени? Кто будет иметь доступ к просмотру этого реалити-шоу, а главное, с какими намерениями?

Например, мама двоих детей из Волгограда Ольга Макарова ничего плохого в том, что камеры будут вещать в режиме реального времени, не видит: «Что плохого в том, если я с работы буду наблюдать за ребёнком, пока тот в детском саду? У нас один раз уже стоял вопрос об установке. Программа тогда была «Безопасный город». Многие сады установили. Мы хотели, но воспитатели встали на дыбы, грозили уволиться. Против были и некоторые родители, которым сказали, что обслуживание камер будет за их счёт. А сумма-то была небольшая. Но сам факт — «родителей заставляют платить!» Некоторые даже хотели писать президенту, жаловаться. Так всё и затухло».

«А я против камер, которые будут вещать онлайн, — возражает Людмила из Москвы. — Мне неприятно, что какие-то непонятные личности, не только ведь родители, смогут круглые сутки подсматривать и за моим ребёнком. По запросу предоставлять запись — да. Это поможет разрешить конфликт или разобраться в какой-то ситуации. А вот устраивать реалити-шоу не надо. Представьте, как это добавит разборок в чат! На моего Гришеньку не так посмотрели, моего Мишеньку толкнули, давайте обсудим это на 400 сообщений».

А кто платить будет?

Другой сложный вопрос — оплата. Не каждый родитель готов потратиться на установку и обслуживание техники. Противники установки камер в группах признаются, что согласились бы на их установку только на кухне. Ведь всем интересно, из чего готовят еду их малышам.

«По-моему мнению, камеры это лишняя трата денег, — уверена Татьяна, мама 5-летней дочки. — Во многих садах сейчас домофоны и есть вахтёр. Я думаю, что они будут отвлекать от работы воспитателей, постоянно быть под наблюдением напрягает. Если бы настаивали на установке, то я бы проголосовала за монтаж камеры на кухне. Мало ли что там повара мухлюют с детским питанием? А больше они нигде не нужны».

С ней согласна и мама троих детей Лариса Ветюкова: «Моё мнение неоднозначное. С одной стороны, это хорошо, что есть возможность посмотреть, чем занимаются дети, как играют, как учатся или предоставлены сами себе. Очень интересно, как и из чего готовят детям. Но я также и понимаю, что камера может послужить поводом для лишних разборок. Не всем родителям понравится, если их ребёнку сделали замечание, даже если оно заслуженное. А максимум, что воспитатель может себе позволить, — это поругать ребёнка и посадить на стульчик. Я считаю, это нормально. Поэтому отношусь к замечаниям адекватно. Со своими-то детьми сложно бывает, а здесь их больше 20, и уследить за всеми просто нереально. А камера поможет родителям увидеть, что их ангелочек с хвостиком».

Вам есть, что скрывать?

Надежда Юшкина из Москвы вспоминает историю, от которой ей до сих пор не по себе.

«Еще 15 лет назад я пожалела, что нельзя ставить камеры. Я очень хотела тогда их поставить в учреждении, куда ходили мои сыновья. Им было по 3 года, и они только начали посещать детсад. Он был лучшим в районе. Я купила огромный телевизор директору, чтобы моих детей туда приняли. Они у меня рано начали говорить и были практически единственными, кто внятно изъяснялся в группе. Через некоторое время они стали мне рассказывать страшные вещи: массажистка (детсад был ортопедический) позволяла себе делать вещи, которые сейчас СК охарактеризовал бы по статье 132 УК РФ или похожей (насильственные действия сексуального характера — прим. ред.), — вспоминает Надежда. — Я была в шоке. Естественно, я пошла к директору и параллельно стала расспрашивать родителей. Несколько детей рассказывали или своими действиями подтверждали подозрения. Директор всё отрицала. Я просила установить камеру в кабинете, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию. Но получила категорический отказ». Надежда вспоминает, что из-за её желания установить камеры в саду ей организовали настоящую травлю. Но женщина не остановилась, а сумела доказать свою правоту и отстранить массажиста от работы с детьми.

«Выяснилось, что массажистка была подругой заведующей, не имела диплома и права на подобную работу с детьми, да ещё и страдала заболеванием, с которым нельзя выполнять массаж. И скажите мне после этого, что камеры ставить не надо! — говорит Юшкина. — Если сотрудникам скрывать нечего, то камеры им не помешают».

Мнение воспитателя

В большинстве случаев воспитатели на предложение установить камеры реагируют негативно и даже грозят уволиться с работы. Такого же мнения придерживается и воспитатель из Волжского Татьяна Кузнецова.

«Я считаю, что камеры ни к чему, — говорит Татьяна. — Не потому, что мы чего-то боимся. Просто неприятно находиться всё рабочее время под наблюдением. А потом — новое поколение родителей и так дотошные, а с камерам так вообще мозг выносить будут. Все воспитатели разбегутся, и работать будет некому. И так копейки получаем. Сколько Путин поднимал зарплату бюджетникам, нам ни разу не повысили».

Ирина Савенкова, психолог:

Установка этих камер — больше необходимость для очень тревожных людей. И есть такая фантазия, что камеры снимут эту тревожность, потому что тогда якобы всё будет под контролем и всё, что случится, можно будет посмотреть. Но это не так. Такая возможность контроля, наоборот, будет только усиливать тревогу, потому что значение будет придаваться даже тем моментам, на которые раньше никто и не обратил бы внимания. Например, в младшей группе кто-нибудь кого-то нечаянно пихнул или укусил. Тревожные родители, возможно, захотят разобраться даже с этим не стоящими внимания случаями. Соответственно, количество таких разбирательств увеличится. С одной стороны, это хорошо, если это поможет решить какой-то серьёзный конфликт и разобраться, кто прав, а кто виноват. Но по большей части камеры будут создавать только больше поводов для разбирательств.

Получается, что на выходе тревожный родитель не получит спокойствия. Кто спокойно воспринимает жизненные трудности, тот спокойно будет их воспринимать и с камерой, и без. А кто склонен тревожиться, у кого невроз контроля, тот будет свою тревогу через этот материал реализовывать. Особенно если принять во внимание, что в младших группах детского сада действительно много агрессии. Это такой период от 2 до 5 лет. Каждый играет сам по себе, не взаимодействует и просто отпихивает от игрушки другого. Думаю, многие родители будут в ужасе, когда увидят, как взаимодействует с другими их прекрасный ребёнок. И тут уже вопрос — насколько хватит педагогического таланта дошкольным педагогам объяснить родителям эти моменты.

Дарья Левина, юрист:

Закон не запрещает устанавливать камеры видеонаблюдения в детских садах. Это образовательные учреждения, и в силу закона они являются публичными. Но есть ряд требований, которые необходимо соблюсти. Так, о видеосъёмке должны знать, она ни в коем случае не должна быть тайной. Здесь достаточно информационных табличек о том, что в группе ведётся видеонаблюдение. И самый сложный момент: по смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ необходимо получить согласие на видеосъёмку от всех лиц, которые систематически будут попадать в объектив камеры. То есть такое согласие должны дать не только родители всех воспитанников как законные представители детей, но и воспитатели и другие работники сада. Если удалось собрать письменные согласия со всех заинтересованных лиц — можно монтировать камеру.

Автор видео СК России

Источник: АиФ