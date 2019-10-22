Зарплату в 39 736 рублей получает в среднем житель Сибири

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – августе 2019 года составила 39736 рублей, сообщает Новосибирскстат.
Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Выходит что все те, кто плачутся что зп гораздо ниже - их попросту Росстат не учитывает! А значит они работают тупо вчерную и не фигурируют в статистике.
Ну что же - они сами сделали свой выбор: на учете в центрах занятости не стоят, работать вчерную согласны, наверняка потом им и больничные не оплачивают, а доработав до пенсии будут ныть что им мало начислили.
Каждому свое.
у меня больше