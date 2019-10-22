Зарплату в 39 736 рублей получает в среднем житель Сибири

Новосибирскстат проанализировал зарплату за январь-август 2019 года. Среди регионов, входящих в состав СФО, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – августе 2019 года составила 39736 рублей, сообщает Новосибирскстат.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.





