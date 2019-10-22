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Выстрелил в охранника пьяный посетитель бара в центре Новосибирска

16:00 22.10.2019 Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ
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Между посетителями возник конфликт, который перерос в драку. Один из дерущихся в потасовке продемонстрировал наличие у него оружия.

Выстрелил в охранника пьяный посетитель бара в центре Новосибирска
Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали нарушителей, учинивших происшествия в выходные дни на охраняемых объектах

Сотрудники Агентства Безопасности Гвардия задержали нарушителей, учинивших происшествия в выходные дни на охраняемых объектах.

19 октября 2019 года в 8.40 час. в дежурную часть «Гвардии» поступил вызов из бара, расположенного на ул. Вокзальная магистраль. По прибытии ГБР выяснилось, что между посетителями возник конфликт, который перерос в драку. Один из дерущихся в потасовке продемонстрировал наличие у него оружия. Охранники «Гвардии», дежурившие в ресторане, вывели на улицу двух зачинщиков, в том числе вооруженного. На улице он достал пистолет, произвел выстрел в сторону гвардейцев и бросился бежать. Его приятель последовал за ним. Сотрудник Агентства Безопасности «Гвардия» начал преследование нарушителей и задержал одного из них. Задержанный передан сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба агенства безопасности.

Источник: nsk.kp.ru

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От редакции

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Аноним, 22 октября 2019 16:33
На рекламу агентства Безопасности ГВАРДИЯ уж сильно смахивает

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