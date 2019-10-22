Заклеивала скотчем рты школьникам учительница в Татарстане

Анонимное сообщение об инциденте появилось в сообществе «Поборы в школах и детсадах, новости школ» в социальной сети «ВКонтакте». Проверку проводит прокуратура и детский омбудсмен.

В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем

Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана проверяет информацию о педагоге, якобы заклеившей рты первоклассникам скотчем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Проверяем, поручили Альметьевской городской прокуратуре проверить эту информацию», — сказал собеседник агентства.

Анонимное сообщение об инциденте появилось в сообществе «Поборы в школах и детсадах, новости школ» в социальной сети «ВКонтакте».

Проверку проводит и детский омбудсмен в Татарстане. «Данную информацию проверяем. По итогам проверки мной будет принято соответствующее решение», — сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.

Источник: ТАСС