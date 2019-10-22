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Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске

16:30 22.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Константин Кириллин снимал первые лица города. Однажды в его кадр попала девочка, откусившая 14-килораммовый пельмень. Сырой! Для 55-летнего художника фотография была профессией, сейчас — творчество, помогающее жить и дарить людям радость.

Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске

Константин Кириллов однажды сфотографировал девочку, откусившую 14-килограммовый пельмень

22 октября в бердском историко-художественном музее Бердска открылась выставка бердского фотографа Константина Кириллова. На выставке «Окно в мир» представлено около 40 фотографий.
— В нашем арт-зале если захотеть, можно перенестись в любое время года. Можно почувствовать себя промозглым декабрьским днем, как воробей на ветке, пронизанный холодом до костей. А можно ощутить хрупкость и запах первых листочков на березе. Или взглянуть в безоблачное апрельское небо. А кто желает, может насладиться полыхающими пионами или набрать полные легкие воздуха, чтобы сдуть головку на одуванчике. Любители осени тоже найдут, чему порадоваться и насладиться золотистой листвой на березе. Все эти эмоции мы можем испытать, рассматривая выставку,- прокомментировала заведующая художественным отделом музея Елена Теедема.

После инсульта фотограф практически не выходит из дома и делает фото из окна своей квартиры. Сам автор, опираясь на палочку и утирая скупые мужские слезы, прочитал на блокноте заготовленную речь.

— Четыре года назад у меня случился инсульт, сначала я запаниковал, расстроился, но постепенно пришел в себя и начал действовать. Инсульт — это не приговор! Я украсил подъезд своего дома своими фотографиями. На следующий день рано утром меня разбудил телефонный звонок: «Ты стал звездой экрана». Я связался с музеем, и вот сейчас я на открытие своей первой выставки, — рассказал автор.

Девочка откусила сырой пельмень на 14 килограммов

Константин работал на заводе Вега, потом в компьютерном клубе. Затем стал фотографировать и снимать видео на свадьбах. После инсульта он практически не выходит из дома и делает фото из окна своей квартиры.
— Выставка посвящена временам года, каждый день я наблюдал эту красоту. Мне кажется, я сейчас на коне. Я в былые времена не был так популярен, а сейчас — прямо звезда!- признался Константин Кириллов «Курьер. Среда Бердск».

Константин фотографировал массовые мероприятия в городе. Заведующая отделом развития музея Марина Янеева вспомнила забавный случай, произошедший на фестивале «Бердский пельмень».

— Суть фестиваля в том, что производители представляли самые большие, самые маленькие пельмени и вокруг пельменей шли все игры. На танцплощадке стоят люди. На сцене лежат пельмени. Среди них огромный пельмень на 14 килограммов! Его производитель сделал, но не смог сварить. И вдруг, маленькая девочка выскакивает, бежит к нему и откусывает. Это мгновение Константин поймал. Его желание быть в курсе событий, быть на острие, поймать момент – это замечательные качества. Очень важно, что когда ты что-то делаешь, чтобы это кто-то снял и показал людям. Это очень значимо, — подчеркнула Марина Анатольевна.

Зрители могли увидеть газетную вырезку, где девочка кусает пельмень. Директор отдела культуры Оксана Мокриенко, поблагодарила автора за возможность прикоснуться к искусству фотографии.
— Очень важно, что вам творчество помогает жить. Ваша уникальность, что вы в самом простом – листочке, цветочке видите значимое. Ты любуешься на эту красоту и становишься добрее, лучше и чище, — отметила Оксана Михайловна.

Зрители с интересом рассматривали искусство бердского фотографа. Цветы, веточки, птицы в исполнении человека пережившего инсульт, показывают хрупкость нашего бытия и побуждают ценить каждый прожитый день.
— Фото похожи на японских художников. Очень мне понравилось тонкое мастерство автора,- поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» пенсионерка Валентина.
Выставка продлится до 20 ноября.
Вход свободный.

Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске
Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске
Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске
Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске
Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске
Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске
Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске
Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске
Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске
Утирал скупые мужские слезы фотограф после инсульта на открытии выставки в Бердске

Автор видео Елена Белоусова

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