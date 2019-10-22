Извинилась за шутку с банками икры председатель «Единой России» Мурманской области

Юлия Величко разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram фотографию с рядами банок красной икры в холодильнике. На фотографию и подпись к ней «Кризис? Не, не слышали» обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей.

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Председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко извинилась в своем Instagram за выложенное ею фото с банками икры.

«Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж!», — написала Величко.

Ранее она разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram фотографию с рядами банок красной икры в холодильнике. На фотографию и подпись к ней «Кризис? Не, не слышали» обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии. Впоследствии Величко назвала фото неудачной шуткой и рассказала РИА Новости, что нашла его в интернете.

Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко посоветовал Величко принести публичные извинения за публикацию и больше не допускать подобного. По его мнению, для многих миллионов россиян подобного рода поступки и фотографии выглядят вызывающе. Он напомнил о статье в уставе партии, которая требует соблюдать личную скромность.

Источник: РИА Новости