22.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Извинилась за шутку с банками икры председатель «Единой России» Мурманской области

17:45 22.10.2019 Фото: страница Юлии Величко в Instagram
2 1

Юлия Величко разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram фотографию с рядами банок красной икры в холодильнике. На фотографию и подпись к ней «Кризис? Не, не слышали» обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей.

https://www.instagram.com/p/B3xGZAhIFHA/?utm_source=ig_web_options_share_sheet

Председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко извинилась в своем Instagram за выложенное ею фото с банками икры.
«Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж!», — написала Величко.

Извинилась за шутку с банками икры председатель Единой России Мурманской области

Ранее она разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram фотографию с рядами банок красной икры в холодильнике. На фотографию и подпись к ней «Кризис? Не, не слышали» обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии. Впоследствии Величко назвала фото неудачной шуткой и рассказала РИА Новости, что нашла его в интернете.

Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко посоветовал Величко принести публичные извинения за публикацию и больше не допускать подобного. По его мнению, для многих миллионов россиян подобного рода поступки и фотографии выглядят вызывающе. Он напомнил о статье в уставе партии, которая требует соблюдать личную скромность.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 22 октября 2019 19:59
Надо быть дауном чтобы такое заявить находясь на такой должности. Вопрос в другом. Кто назначает даунов на такие должности?
Поросёнок Пётр, 22 октября 2019 20:51
Ну, да, "дауны", мерзавцы, лицемеры, жулики и воры, можно ещё множество эпитетов подобрать к нынешним чиновникам, многолетняя отрицательная селекция, когда на посты назначаются люди не по профессиональным качествам, а за лояльность, своё дело сделала.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ты готов к роботизации? К серьезной переквалификации людей призвал премьер Медведев
21:57 22-10-2019
Ты готов к роботизации? К серьезной переквалификации людей призвал премьер Медведев
17 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае
21:03 22-10-2019
17 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае
Вad guy: почему женщины любят психопатов?
20:49 22-10-2019
Вad guy: почему женщины любят психопатов?
За убийство 12-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку жителя Забайкалья 1
20:35 22-10-2019
За убийство 12-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку жителя Забайкалья
БердскПродержался день: загадочный щит об охране природы с "мясом вырвали" вандалы в лесу Бердска
19:00 22-10-2019
Продержался день: загадочный щит об охране природы с
Увеличит зарплату врачам ради ликвидации кадрового голода власть России 2
18:02 22-10-2019
Увеличит зарплату врачам ради ликвидации кадрового голода власть России
БердскБолее 250 КамАЗов мусора с осенней уборки вывезли на полигон ТБО из Бердска
18:00 22-10-2019
Более 250 КамАЗов мусора с осенней уборки вывезли на полигон ТБО из Бердска
БердскУжас за ребенка: "трещит по швам" потолок в школе №9 Бердска
17:51 22-10-2019
Ужас за ребенка:
Извинилась за шутку с банками икры председатель "Единой России" Мурманской области 2
17:45 22-10-2019
Извинилась за шутку с банками икры председатель
Признать террористами полк "Азов" Украины призвали в США 1
17:30 22-10-2019
Признать террористами полк