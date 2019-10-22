Какие таблетки нужно пить каждому после 50 лет?

Аспирин, ингибиторы АПФ и статины необходимо принимать каждому человеку старше 50 лет. Мнение об этом высказала популярная телеведущая и врач Елена Малышева.

Врач объяснила, что прием аспирина после 50-ти предотвращает агрегацию и «склеивание» тромбоцитов, ведущих к образованию тромбов в сосудах, которые вызываю инфаркты и инсульты

Аспирин, ингибиторы АПФ и статины необходимо принимать каждому человеку старше 50 лет. Мнение об этом высказала популярная телеведущая и врач Елена Малышева.

Малышева рассказала о том, что на основании многих исследований медиками были выделен ряд препаратов, которые могут замедлять наступление старости и служат профилактикой преждевременной смерти. Первым из таких лекарств она назвала аспирин.

Врач объяснила, что прием аспирина после 50-ти предотвращает агрегацию и «склеивание» тромбоцитов, ведущих к образованию тромбов в сосудах, которые вызываю инфаркты и инсульты. Елена Малышева добавила, что регулярный прием аспирина является эффективной профилактикой опухолей толстого кишечника, это было выявлено исследованием, проводившемся в 2016 году. Она уточнила, что принимать следует «сердечный» аспирин с содержанием действующего вещества в пределах 100 мг в день (оптимально 75-80 мг).

Помимо аспирина Елена Малышева рекомендует принимать после 50 лет препараты для профилактики повышенного давления – ингибиторы АПФ. Их прием помогает поддерживать в хорошей форме сосуды. Малышева сообщила: по статистике ежедневный прием этих препаратов продлевает жизнь на 30%.

Также людям старше 50, по словам Малышевой, необходимы статины. Эти средства способствуют снижению вырабатываемого печенью холестерина, потребность в котором в этом возрасте уменьшается, констатировала врач.

Источник: МедикФорум