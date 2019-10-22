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«Пожалел» старушку: Перед прыжком с моста ударил ножом 21 раз родную бабушку подросток в Новосибирске

16:12 22.10.2019 Фото: pixabay
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17-летний сибиряк поссорился со своей подругой и принял решение из-за неразделенной любви прыгнуть с «Бугринского» моста. Подросток подумал, что его опекун – 70-летняя бабушка будет переживать из-за случившегося с ним и поэтому решил ее убить.

Пожалел старушку: Перед прыжком с моста ударил ножом 21 раз родную бабушку подросток в Новосибирске
Старушка умерла мгновенно

В Кировский районный суд г. Новосибирска с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении подростка (2002 года рождения). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следователя отдела регионального СКР, 30 июня 2019 года несовершеннолетний поссорился со своей подругой и принял решение из-за неразделенной любви прыгнуть с «Бугринского» моста. Подросток подумал, что его опекун – 70-летняя бабушка будет переживать из-за случившегося с ним и поэтому решил ее убить.

Вечером того же дня злоумышленник пришел в квартиру, где проживал с бабушкой, и нанес ножом потерпевшей не менее 21 удара в жизненно-важные органы, а также причинил не менее 4 травматических воздействий тупым твердым предметом. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Несовершеннолетний после содеянного скрылся с места происшествия, вернулся на «Бугринский» мост, откуда совершил прыжок вниз. Подросток был спасен.

За совершение преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Прокуратура также проверила исполнение органом опеки и попечительства федерального законодательства, поскольку подросток состоял на учете в органе опеки и попечительства Кировского района. Были выявлены нарушения закона, поэтому главе администрации района внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

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