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Недвижимость / Общество

С помощью Ozon каждый желающий теперь сможет зарабатывать

16:28 22.10.2019 Фото: pixabay.com
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Для того, чтобы заработать нужно заполнить анкету на сайте и делать на площадке покупки на сумму не менее 2,5 тысячи рублей в месяц. Менеджер получает уникальный реферальный промокод и получает баллы за каждый заказ с использованием этого промокода.

С помощью Ozon каждый желающий теперь сможет зарабатывать

Заработок менеджера будет зависеть от оборота его клиентской сети и выполненных заданий от Ozon и партнеров

Интернет-магазин Ozon запустил реферальную программу, предложив клиентам зарабатывать на привлечении новых пользователей и генерации повторных заказов, сообщили в пресс-службе компании.

«Участникам новой реферальной программы Ozon присваивается статус «Менеджер»: для этого нужно заполнить анкету на сайте и делать на площадке покупки на сумму не менее 2,5 тысячи рублей в месяц. Менеджер получает уникальный реферальный промокод и получает баллы за каждый заказ с использованием этого промокода», — рассказали в компании.

Баллы Ozon можно использовать для оплаты от 25 до 100 процентов стоимости заказов на площадке или конвертировать по расчету «Один балл эквивалентен один рублю». В дальнейшем менеджеры также смогут зарабатывать на возврате старых клиентов и проводить собственные акции, добавили в компании.
Как пояснили в пресс-службе, заработок менеджера будет зависеть от оборота его клиентской сети и выполненных заданий от Ozon и партнеров. Например, за каждые четыре тысячи рублей, потраченные на Ozon клиентами менеджера, он получит 200 баллов.
«Ассортимент Ozon уже превышает 2,5 миллиона товарных наименований, а база клиентов насчитывает 30 миллионов человек. При таких масштабах логично передать некоторую инициативу пользователям: менеджер станет для клиентов проводником по брендам и акциям Ozon», — прокомментировал инициативу директор по рекламе и монетизации в Ozon Олег Дорожок.
Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 2,5 миллиона товарных наименований. Основные инвесторы Ozon — АФК «Система» и Baring Vostok.
Источник: РИА Новости
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