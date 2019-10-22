С помощью Ozon каждый желающий теперь сможет зарабатывать

Для того, чтобы заработать нужно заполнить анкету на сайте и делать на площадке покупки на сумму не менее 2,5 тысячи рублей в месяц. Менеджер получает уникальный реферальный промокод и получает баллы за каждый заказ с использованием этого промокода.

Заработок менеджера будет зависеть от оборота его клиентской сети и выполненных заданий от Ozon и партнеров Интернет-магазин Ozon запустил реферальную программу, предложив клиентам зарабатывать на привлечении новых пользователей и генерации повторных заказов, сообщили в пресс-службе компании.

«Участникам новой реферальной программы Ozon присваивается статус «Менеджер»: для этого нужно заполнить анкету на сайте и делать на площадке покупки на сумму не менее 2,5 тысячи рублей в месяц. Менеджер получает уникальный реферальный промокод и получает баллы за каждый заказ с использованием этого промокода», — рассказали в компании.

Баллы Ozon можно использовать для оплаты от 25 до 100 процентов стоимости заказов на площадке или конвертировать по расчету «Один балл эквивалентен один рублю». В дальнейшем менеджеры также смогут зарабатывать на возврате старых клиентов и проводить собственные акции, добавили в компании.

Как пояснили в пресс-службе, заработок менеджера будет зависеть от оборота его клиентской сети и выполненных заданий от Ozon и партнеров. Например, за каждые четыре тысячи рублей, потраченные на Ozon клиентами менеджера, он получит 200 баллов.

«Ассортимент Ozon уже превышает 2,5 миллиона товарных наименований, а база клиентов насчитывает 30 миллионов человек. При таких масштабах логично передать некоторую инициативу пользователям: менеджер станет для клиентов проводником по брендам и акциям Ozon», — прокомментировал инициативу директор по рекламе и монетизации в Ozon Олег Дорожок.