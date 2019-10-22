7 сигналов, предупреждающих о развитии рака яичников

Исследование, проведенное в Швеции с участием более 61 тыс. женщин, показало, что две или более чашки зеленого чая в день могут понижать риск рака яичников.

Каждая женщина должна знать о диагностике и профилактике рака яичников

Возникая, рак яичников остается незамеченным в течение длительного времени – в этом его особое коварство. Первые сигналы организма о нем неспецифичны: это может быть частое мочеиспускание или вздутие живота.

Когда рак яичников диагностируется врачами, он часто уже успевает поразить другие органы. Его нередко называют «молчаливым убийцей», так как в большинстве случаев болезнь незаметно проникает в жизнь женщин.

Рак яичников обычно вырастает из поверхностных клеток яичника и клеток-предшественников рака из фаллопиевой трубы. Причина, по которой здоровые ткани начинают деградировать и образовывать опухоль, — загадка для врачей. Опухоли яичников, как правило, растут в течение длительного времени и относятся к числу раковых заболеваний с самыми низкими показателями излечения.

Поэтому, говорит известный немецкий гинеколог и один из ведущих мировых экспертов по раку Джалид Сехули, каждая женщина должна знать о диагностике и профилактике этого заболевания.

В каком возрасте диагностируется рак яичников. В большинстве случаев заболевание возникает после менопаузы. Средний возраст женщин, у которых обнаруживается этот рак, по данным Немецкого онкологического общества, составляет 62 года. Но изредка злокачественные опухоли яичников могут возникать в подростковом возрасте.

Что влияет на вероятность появления рака яичников. По словам Джалида Сехули, примерно в 10% всех случаев рака кишечника свою роль играет наследственная предрасположенность, к развитию заболевания ведут мутации гена BRCA.

Также известно, что с этим диагнозом часто связан прием гормональных препаратов после менопаузы.

Какие сигналы предупреждают о развитии рака яичников. К возможным симптомам рака яичников относятся:

боль в животе,

отсутствие аппетита,

беспричинная потеря веса,

увеличение окружности живота,

сбои менструального цикла (у женщин до менопазуы),

изменения в обычной работе кишечника, нарушение перистальтики,

учащенное мочеиспускание.

«Типичные для этого вида рака симптомы, такие как боль в животе или вздутие, а также частое мочеиспускание во многих случаях оказываются неправильно поняты. Результат: во время диагностики рака яичников у трех из четырех женщин уже оказываются затронуты другие органы и ткани», — отметил немецкий гинеколог.

Каковы шансы на излечение рака яичников. Это зависит от нескольких вещей. К ним относятся, например, биологические особенности опухоли, а также общее состояние пациента.

«Вот почему всегда полезно вкладывать как можно больше в свое здоровье, соблюдать здоровую диету и заниматься спортом, не курить», — советует Джалид Сехули.

Как защитить себя от рака яичников. К сожалению, универсального рецепта пока нет. Этой важной теме посвящены различные исследования. Например, исследование, проведенное в Швеции с участием более 61 тыс. женщин, показало, что две или более чашки зеленого чая в день могут понижать риск рака яичников. Австралийские ученые в свою очередь обнаружили, что защитный эффект в отношении данного типа рака дают брокколи, брюссельская или цветная капуста — эти крестоцветные овощи содержат гликозиды горчичного масла, которые убивают определенные раковые клетки.

В дополнение к питанию учеными были выявлены и другие факторы, которые потенциально могут снизить риск заболевания. К ним относятся, помимо прочего, противозачаточные таблетки, частые беременности и кормление грудью: данные факторы уменьшают деление клеток в ткани яичника и, таким образом, понижают риск дегенерации клеток.

Источник: МедикФорум