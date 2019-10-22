Разрушение мозга: ведущие к деменции факторы. На них можно влиять!

Около 30 процентов риска болезни Альцгеймера можно объяснить факторами риска, на которые мы можем влиять более или менее эффективно.

Женщины более подвержены риску деменции, чем мужчины

То, что наносит вред организму, опасно и для мозга: ожирение или курение являются известными факторами риска развития деменции и болезни Альцгеймера. Но продолжающиеся исследования обнаруживают новые опасности, которые могут способствовать разрушению мозга.

В отношении деменции к настоящему времени выявлен целый ряд источников опасности. Среди них, увы, существуют такие факторы развития болезни, на которые невозможно повлиять. К ним, в частности, относятся:

возраст: начиная с 60 лет, вероятность возникновения деменции удваивается каждые пять лет;



пол: женщины более подвержены риску деменции, чем мужчины;генетика: например, конкретный вариант гена ApoE влияет на вероятность развития болезни Альцгеймера – у носителей ApoE4 симптомы заболевания появляются очень рано.

Также среди факторов риска есть такие, изменить которые человеку вполне по силам.

«Около 30 процентов риска болезни Альцгеймера можно объяснить факторами риска, на которые мы можем влиять более или менее эффективно», — заявили исследователи из Каролинского института (Швеция).

В перечень данных обстоятельств они включили:

диабет,

высокое кровяное давление,

ожирение,

малоподвижность,

курение,

низкое образование.

Пять недавно открытых факторов риска развития деменции. Исследования, проводившиеся в последние годы, выявили следующие факторы риски.

Повреждения мелких сосудов. Учеными из Университета Барселоны было обнаружено, что кровоизлияния в мелких сосудах, которые можно увидеть на МРТ, указывают на угрозу деменции у пациентов с высоким кровяным давлением в возрасте от 45 лет.

Стресс у людей среднего возраста. Переживания, страхи и беспокойство, связанные с финансовыми и профессиональными проблемами, могут увеличивать риск деменции примерно на четверть.

Одиночество. Люди, которые живут в одиночестве и чувствуют себя одинокими в пожилом возрасте, имеют более высокий риск развития деменции — согласно исследованиям, на 44 процента.

Плохой сон. Исследователи из Бостонского университета обнаружили, что укороченная фаза глубокого сна связана с увеличением в мозге тау-белков, разрушающих его нейроны. Хороший сон на всех его этапах является важным защитным фактором от деменции, констатировали ученые.

Напитки с сахаром. Согласно данным Колумбийского университета среди людей с самым высоким уровнем потребления сладких напитков уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера увеличен примерно на 50 процентов.