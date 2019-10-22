Ужас за ребенка: «трещит по швам» потолок в школе №9 Бердска

Директор школы Вера Забелич рассказала, что на трещинах на потолке первого этажа сделаны маяки. По ним мониторят его состояние. Пока никакой динамики не наблюдается. По заключению экспертизы, несущие конструкции школы №9 в не разрушаются.

В школе №9 Бердска образовались трещины на потолке

О том, что школе №9 Бердска уже много лет знает весь город. Но когда появились трещины на потолке, насколько они опасны, и признано ли здание аварийным, решил узнать «Курьер. Среда. Бердск».

Ужас за ребенка

«Жду ребенка с занятий подготовительной группы. Поднимаю глаза и вижу трещины на потолке, на которых стоят даты. Сотрудники школы отслеживают разрешение здания??? Под разрушающимся вторым этажом бегают дети, мой ребенок?? Во мне поселился ужас..» Такие чувства испытала мама 6-летней девочки Арины, которую она привела готовиться к 1 классу в школу №9. Она оказалась корреспондентом редакции «Курьер. Среда. Бердск» и не смогла остаться в стороне, решила написать о состоянии школы.

В коридоре школы автор встретила еще одну маму Валентину, и узнала ее мнение по поводу состояния школы. У женщины в школе №9 учатся сразу две дочери, и сама она ее закончила в 1992 году.

— Страшно, конечно, за детей. Я знала, что школа очень старая, но даты на потолке не замечала. Я закончила эту школу. Нам еще тогда запрещали проводить дискотеки и праздники на втором этаже. Любые мероприятия проходили в спортзале, — рассказал Валентина «Курьер. Среда. Бердск» 21 октября.

Что говорит директор

На трещинах на потолке стоит дата 8 февраля 2019 года. Директор школы №9 Бердска Вера Забелич сегодня, 22 октября, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в этот день были установлены маяки для наблюдения за потолком.

— Это нужно, для того чтобы можно было мониторить состояние потолка. Никакой динамики не наблюдается, — уточнила Вера Викторовна.

Вера Забелич рассказала, что основное здание школы №9 было построено в 1956 году, это одно из первых строений города Бердска. Стены здания кирпичные, межэтажные перекрытия деревянные. В 1972 году были пристроены еще два здания — это спортивный зал и здание пищеблока (где сейчас столовая). В 2014 году специальная организация, которая занимается техническим обследованием строительных конструкций — ООО «НГПИ. Проведено очень серьезное инструментальное и визуальное обследование здания. Был проверен фундамент школы, несущих конструкций, перекрытия. В заключении было установлено, что все конструкции находятся в работоспособном состоянии и выполняют свои функции.

— Тем не менее с 2014 года в школе проводится очень много серьезных ремонтных работ. Все делается для того, чтобы поддерживать здание в нормальном состоянии, — подчеркнула директор Вера Викторовна.

За последние годы в школе №9 проведен ремонт потолка холла и во всех кабинетах второго этажа. Убрали старую штукатурку и сделали подвесные потолки, и сделано новое современное освещение. В 2018 году отремонтирован пол на втором этаже. Была полностью заменена половая доска на новую и постелили специальную износоустойчивую плитку ПВХ. В этом году проведен ремонт в кабинетах второго этажа с усилением несущих конструкции.

Впервые за последние 10 лет проведен ремонт фасада здания. Оно отштукатурено и покрашено. В будущем 2020 году планируется ремонт потолка первого этажа с заменой штукатурки и освещения. Работы проведены на средства местного и областного средства.

— Строительство новой школы, по последней информации, запланировано на 2022 год. Сейчас наша задача и задача мэрии, поддерживать школу в хорошем состоянии, — сказала Вера Забелич.

Комментарии ведомств

Прокурор города Бердска Роман Сивак рассказал, что руководство школы на требование родителей должны предоставить документ о безопасности школы.

— Это должно быть заключение специальной межведомственной комиссии, которая определяет степень аварийности опасности нахождения в нем людей. Копию обязаны предоставить, — сказал Роман Андреевич «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 октября.

Директор школы Вера Забелич сказала, что на обращение родителей может предоставить необходимые документы.

— Кончено, мы можем предоставить заключение экспертизы о безопасности школы для детей, — подчеркнула Вера Викторовна сегодня, 22 октября.

«Курьер. Среда. Бердск» писал, что 766 тысяч рублей потрачено в 2019 году на ремонт школы №9 Бердска. Какая именно сумма будет направлена на строительство новой школы пока не известно. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров сказал «Курьер. Среда. Бердск», что пока проект не разработан.

— Есть задумка построить новую школу или сделать пристройку, но пока еще вопрос открыт. Разработка проекта и расчет сметы пока не начаты, — сказал Владимир Николаевич 22 октября.

Читайте подробности в ближайшее время.

Дети в школе №9 бегают под потолком с трещинами.

Автор видео Алена Романцова.