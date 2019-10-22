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17 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае

21:03 22.10.2019 Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Еще трое рабочих числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.

17 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае
Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17 человек

Еще трое рабочих числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.
Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17 человек. Как сообщили в CК РФ, были найдены тела двух пропавших без вести.

— К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали 15 человек.
В ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. В посёлке затопило два общежития временного типа. Накануне суд арестовал директора артели, а также горного мастера и начальника участка прииска.

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