17 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17 человек

Еще трое рабочих числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17 человек. Как сообщили в CК РФ, были найдены тела двух пропавших без вести.

— К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали 15 человек.

В ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. В посёлке затопило два общежития временного типа. Накануне суд арестовал директора артели, а также горного мастера и начальника участка прииска.