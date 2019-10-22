За убийство 12-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку жителя Забайкалья

В октябре 2018 года Фирулев совершил убийство 12-летней школьницы, тело которой было обнаружено позднее на автостоянке, где работал подсудимый.

Свою вину в предъявленном обвинении он не признал. Ранее он четырежды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной категории

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего ранее судимого Алексея Фирулева. Он признан виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное также при иных отягчающих обстоятельствах), сообщает сайт СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года Фирулев совершил убийство 12-летней школьницы, тело которой было обнаружено позднее на автостоянке, где работал подсудимый.

В ходе расследования уголовного дела следователи СКР провели большой комплекс следственных действий. Назначены и проведены многочисленные экспертизы, включая комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу Фирулева в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Исследование подтвердило его способность отдавать отчет своим действиям и возможность привлечения его к уголовной ответственности.



По ходатайству следствия в отношении Фирулева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в предъявленном обвинении он не признал. Ранее он четырежды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной категории.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, которая легла в основу обвинительного приговора. Фирулев признан виновным и приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.