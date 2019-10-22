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Вad guy: почему женщины любят психопатов?

20:49 22.10.2019 Фото: www.pexels.com
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Ученые связывают эту тенденцию с тем, что такие мужчины чувствуют себя уверенно и всегда «знают, что сказать».

Вad guy: почему женщины любят психопатов?
Они используют свое обаяние, яркую индивидуальность, однако конечная цель для них — эгоистичное удовольствие

Они используют свое обаяние, яркую индивидуальность, однако конечная цель для них — эгоистичное удовольствиеЖен привлекают «плохие парни» из-за их уверенного и спокойного поведения, речь идет в том числе о мужчинах с различными психопатическими расстройствами. К такому выводу пришли специалисты из университета Брока в Канаде.

В исследовании приняли участие 46 мужчин. С каждым из них был записан двухминутный видеоролик, в ходе которого они рассказали о том, как хотели бы провести свое первое свидание, и что они ищут в отношениях. Затем тех же самых мужчин протестировали на наличие определенных психопатических черт, пишет Daily Mail.

Ролики показали 108 женщинам, которые оценивали привлекательность потенциального партнера в целом, его сексуальность и уверенность в себе. Выяснилось, что самые высокие оценки получили те мужчины, у кого был высший бал в тестах на психические расстройства.

Ученые связывают эту тенденцию с тем, что такие мужчины чувствуют себя уверенно и всегда «знают, что сказать». Они используют свое обаяние, яркую индивидуальность, однако конечная цель для них — эгоистичное удовольствие.

В прошлом году ученые из немецкого университета Отто Фридриха в Бамберге выяснили, как быстро человек может влюбиться. Оказалось, что данный процесс происходит в мозге гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

Источник: Известия

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