22.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Ты готов к роботизации? К серьезной переквалификации людей призвал премьер Медведев

21:57 22.10.2019 Фото: Кремлин.ру
1 0

«База для этого, если говорить о России, достаточно неплохая, не зря крупные технологические компании, технологические гиганты, такие как Apple, Google, Huawei и некоторые другие борются за наших выпускников», — сказал премьер.

Ты готов к роботизации? К серьезной переквалификации людей призвал премьер Медведев
Нужно готовиться к роботизации, призвал Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда.

«Понятно, что сейчас уже много роботов, в мире работает порядка 2,5 млн роботов. Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», — сказал Медведев на пленарной сессии форума «Открытые инновации».

«Уровень занятости в этих странах высокий, но тем не менее мы все равно должны готовиться к серьезной переквалификации людей, — считает Медведев. — Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами». «Низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам», — добавил премьер.

По словам Медведева, люди должны обладать так называемыми мягкими навыками: креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. «Это требует, в свою очередь, и изменения в системе образования», — считает он.
«База для этого, если говорить о России, достаточно неплохая, не зря крупные технологические компании, технологические гиганты, такие как Apple, Google, Huawei и некоторые другие борются за наших выпускников, которые будут определять лицо цифрового мира», — сказал премьер.

Развитие роботизации производства не грозит кризисом на рынке труда, так как в этой сфере будет найден баланс. Уверенность в этом высказал премьер-министр.

Говоря о противопоставлении вопросов роботизации и сохранения рабочих мест, он отметил, что «человечество найдет какую-то свою среднюю дорогу». «Поэтому ничего критического, я так подозреваю, не произойдет на рынке труда в ближайшие годы, будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью», — сказал Медведев.

Он предположил, что этот баланс сместится «в сторону более высокотехнологичной специальности, гибкой занятости, удаленной занятости» людей. «Но, тем не менее, ничего такого фатального не наступит», — заключил председатель правительства.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы боитесь роботов?

Аноним, 23 октября 2019 00:06
НВР:
Роботов не боюсь.
Скайнет боюсь, особенно, когда он захватит контроль над роботами и известным любителем гаджетов.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ты готов к роботизации? К серьезной переквалификации людей призвал премьер Медведев 1
21:57 22-10-2019
Ты готов к роботизации? К серьезной переквалификации людей призвал премьер Медведев
17 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае
21:03 22-10-2019
17 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае
Вad guy: почему женщины любят психопатов?
20:49 22-10-2019
Вad guy: почему женщины любят психопатов?
За убийство 12-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку жителя Забайкалья 2
20:35 22-10-2019
За убийство 12-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку жителя Забайкалья
БердскПродержался день: загадочный щит об охране природы с "мясом вырвали" вандалы в лесу Бердска
19:00 22-10-2019
Продержался день: загадочный щит об охране природы с
Увеличит зарплату врачам ради ликвидации кадрового голода власть России 2
18:02 22-10-2019
Увеличит зарплату врачам ради ликвидации кадрового голода власть России
БердскБолее 250 КамАЗов мусора с осенней уборки вывезли на полигон ТБО из Бердска
18:00 22-10-2019
Более 250 КамАЗов мусора с осенней уборки вывезли на полигон ТБО из Бердска
БердскУжас за ребенка: "трещит по швам" потолок в школе №9 Бердска
17:51 22-10-2019
Ужас за ребенка:
Извинилась за шутку с банками икры председатель "Единой России" Мурманской области 3
17:45 22-10-2019
Извинилась за шутку с банками икры председатель
Признать террористами полк "Азов" Украины призвали в США 1
17:30 22-10-2019
Признать террористами полк