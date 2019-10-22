Ты готов к роботизации? К серьезной переквалификации людей призвал премьер Медведев

«База для этого, если говорить о России, достаточно неплохая, не зря крупные технологические компании, технологические гиганты, такие как Apple, Google, Huawei и некоторые другие борются за наших выпускников», — сказал премьер.

Нужно готовиться к роботизации, призвал Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда.

«Понятно, что сейчас уже много роботов, в мире работает порядка 2,5 млн роботов. Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», — сказал Медведев на пленарной сессии форума «Открытые инновации».

«Уровень занятости в этих странах высокий, но тем не менее мы все равно должны готовиться к серьезной переквалификации людей, — считает Медведев. — Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами». «Низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам», — добавил премьер.

По словам Медведева, люди должны обладать так называемыми мягкими навыками: креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. «Это требует, в свою очередь, и изменения в системе образования», — считает он.

«База для этого, если говорить о России, достаточно неплохая, не зря крупные технологические компании, технологические гиганты, такие как Apple, Google, Huawei и некоторые другие борются за наших выпускников, которые будут определять лицо цифрового мира», — сказал премьер.

Развитие роботизации производства не грозит кризисом на рынке труда, так как в этой сфере будет найден баланс. Уверенность в этом высказал премьер-министр.

Говоря о противопоставлении вопросов роботизации и сохранения рабочих мест, он отметил, что «человечество найдет какую-то свою среднюю дорогу». «Поэтому ничего критического, я так подозреваю, не произойдет на рынке труда в ближайшие годы, будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью», — сказал Медведев.

Он предположил, что этот баланс сместится «в сторону более высокотехнологичной специальности, гибкой занятости, удаленной занятости» людей. «Но, тем не менее, ничего такого фатального не наступит», — заключил председатель правительства.

Источник: ТАСС