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Фотомарафон «Моя мама» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»

12:50 23.10.2019 Фото: фото из архива редакции
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К Дню матери, который будет отмечать в России 24 ноября, мы объявляем традиционный проект, посвященный самому важному человеку на земле — маме! Ждем фото! Спешите!

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск
Мама Полухина Татьяна Алексеевна и дочь Анастасия
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Моя мама» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 55 новостей

24 ноября мы будем отмечать День матери. Мы объявляем уже ставший традиционным фотомарафон «Моя мама».
Мы ждем от вас фотографию мамы, причем мама может быть современной (фото последних лет), а можете присылать маму молодую (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с самым близким человеком)! Фотографии могут быть разными – портреты, жанровые, неожиданные, селфи с мамой, мама в кругу детей/внуков/семьи. Главное – с вашей мамой!
Возможно, кто-то захочет вспомнить любимого человека, который уже покинул мир, присылайте тоже. Мама всегда в нашем сердце! И связь с ней не рвется ни на минуту даже если она уже далеко – там за облаками.

20 ноября мы опубликуем фотомарафон в газете «Курьер.Среда.Бердск» и вы сможете подарить мамочке уникальный подарок или просто подарить минуты радости самому себе.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя мама». Подпишите имя мамы и по желанию – фамилию. На фото можете быть и вы в месте с мамой.
Кроме газеты мы разместим альбом «Моя мама» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 ноября 2019 года. Ждем!

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

3 мамы и 3 дочки =4 поколения

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Шаповаленко Надежда Макаровна

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Мои любимые — мама Наталья и бабушка Валентина

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Я с любимой мамочкой — Рычихина Зоя Васильевна

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Любимая мамочка Елена

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Моя мама Лариса Павловна Чернышова и я дочь Марина

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Зудова Татьяна

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Это моя мама Попова Галина Ивановна и я — дочь Ольга

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Панюкова Ольга Михайловна

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Галина Лепс

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Моя мама самая лучшая в мире!!!Мама замечательная бабушка 3-х внучек.Мы её очень любим!Дай Бог здоровья!!!

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Добрый день! Казачкова Татьяна Дмитриевна наша дорогая мамочка, почётный работник образования,обладатель благодарности Президента, завуч и супер педагог школы #8

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