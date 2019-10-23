Галерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из Бердска

Тамара Шалабанова раньше рисовала только эскизы меховых изделий

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Художник-модельер Тамара Шалабанова одевала первые лица Казахстана и шила Путину пальто с норкой «черный бриллиант». Сейчас пенсионерку увлекает живопись. Ее вдохновляют пейзажи Бердска.

— Всю жизнь я рисовала только эскизы меховых изделий. А тут иду однажды из Микрорайона по лесу к морю, и у меня аж слезы потекли. Все же родное, я здесь выросла. Такая необыкновенная красота в Бердске! — поведала бердчанка.

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