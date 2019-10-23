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Галерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из Бердска

09:00 23.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Пенсионерку вдохновляет необыкновенная красота родного города.

Галерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из Бердска
Тамара Шалабанова раньше рисовала только эскизы меховых изделий
Сюжет: Галерея Курьера
Галерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из Бердска

Галерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из БердскаГалерея «Курьера»: пока муж рыбачит, рисует золотых рыбок Таисия Коваленко из БердскаЕщё 3 новости

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.
Художник-модельер Тамара Шалабанова одевала первые лица Казахстана и шила Путину пальто с норкой «черный бриллиант». Сейчас пенсионерку увлекает живопись. Ее вдохновляют пейзажи Бердска.

— Всю жизнь я рисовала только эскизы меховых изделий. А тут иду однажды из Микрорайона по лесу к морю, и у меня аж слезы потекли. Все же родное, я здесь выросла. Такая необыкновенная красота в Бердске! — поведала бердчанка.

Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то пришлите фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук.
Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. И обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ. Кроме сайта мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Ваши работы отправляйте на почту: bkurer@mail.ru c пометкой: «Галерея Курьера».

Галерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из Бердска

Девушки


Галерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из Бердска

Домик


Галерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из Бердска

На воде


Галерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из Бердска

Берег

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