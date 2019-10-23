Выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей отказались забирать россияне

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение шести месяцев с момента проведения тиража. Эти деньги в течение трех лет хранятся на специальном счете, а затем направляются в бюджет.
По данным «Столото», львиная доля (91,1%) невостребованных выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей, а самым крупным стал выигрыши в 10 млн рублей, за которым победитель так и не явился. Как объяснили в «Столото», в основном победители не приходят за деньгами, поскольку теряют бумажные билеты.
Однако психологи считают, что причина невостребованных выигрышей в другом. К примеру, психолог Ольга Максимова уверена, что покупающие лотерейный билет россияне рассчитывают выиграть по максимуму, а небольшую сумму воспринимают как «пощечину».
Источник: Известия