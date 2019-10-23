Оштрафовали на 500 тыс. рублей за парковку автоледи в Москве

По ее словам, всего ей было выписано более 80 постановлений. При этом ни на «Госуслугах», ни на «Автокоде» они не отображались. В офисе дептранса объяснили автомобилистке, что штрафные квитанции отправлялись ей по почте.

Москвичка получила 500 тысяч рублей штрафов за парковку

В Москве автомобилистка получила более 80 штрафов за нарушение правил парковки из-за приостановления действия резидентного разрешения.

В Москве автомобилистку по имени Леля Иванова оштрафовали на 500 тыс. руб. за неправильную парковку. Об этом она написала в своем Facebook. По ее словам, всего ей было выписано более 80 постановлений. При этом ни на «Госуслугах», ни на «Автокоде» они не отображались. В офисе дептранса объяснили автомобилистке, что штрафные квитанции отправлялись ей по почте.

«Последние полгода я перемещаюсь преимущественно в пределах действия резидентного разрешения, которое мы оформили, как только переехали на Таганку. Паркуюсь у дома и у детского сада, куда вожу детей. «Госуслуги» проверяю регулярно», — написала Иванова.

Однако, в дептрансе автомобилистке заявили, что резидентное соглашение было приостановлено. При этом москвичка утверждает, что об этом ее никто не предупреждал.

«Почти сразу после выдачи и с этого момента машину фотографировали у дома почти каждый день и высылали мне штрафы и уведомления «Почтой России», — написала Иванова. Autonews уже отправил запросы в дептранс и будет разбираться в сложившейся ситуации.

Должникам по штрафам помимо ареста имущества грозит отказ в праве выезда за границу или обязательные работы. Нарушителям также могут отказать в выдаче резидентного разрешения или разрешения для многодетных семей. Более того, при наличии трех и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе неоплату парковки, действие уже выданного разрешения может быть приостановлено до уплаты задолженностей.

В центре Москвы с 15 декабря прошлого года повысилась стоимость парковки. В столичном департаменте транспорта утверждают, что изменение тарифов затронуло только 5% парковочных мест города. При этом время оплаты стоянки сократилось с 15 до 5 минут. В ведомстве объяснили, что изменения произошли на улицах внутри Садового кольца и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность.

Источник: Autonews