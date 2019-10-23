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Не пропустившего «скорую» водителя Toyota Land Cruiser Prado накажут штрафом в Приморье

08:45 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Владелец внедорожника двигался в пробке по левой полосе, не давая проехать скорой. Когда машины в соседнем ряду дали внедорожнику место, чтобы перестроиться, он продолжает ехать по своей полосе, игнорируя сирену спецмашины. Полиция начала проверку.

Не пропустившего скорую водителя Toyota Land Cruiser Prado накажут штрафом в Приморье
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Полицейские установили личность водителя внедорожника, который не пропустил скорую помощь в центре Владивостока, и завели на него административное дело, сообщает краевое управление МВД.

Видеозапись инцидента на выходных вызвала общественный резонанс. На видео видно, как белый Toyota Land Cruiser Prado движется в пробке по левой полосе, не давая проехать скорой. Когда машины в соседнем ряду дают внедорожнику место, чтобы перестроиться, он продолжает ехать по своей полосе, игнорируя сирену спецмашины. Полиция начала проверку.
«В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 62-летний житель Владивостока. Своей вины мужчина отрицать не стал, пояснив, что злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль», — говорится в сообщении.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 (непредоставление преимущества спецтранспорту). Санкция статьи — штраф в 500 рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев.
Материалы направлены в мировой суд.

Источник: РИА Новости

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