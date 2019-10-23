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Застрахует негосударственную пенсию россиян национальный депозитарий

08:30 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Государство получит отдачу от этих длинных пенсионных средств в ближайшие два года, что поможет дать рост ВВП России на 3% в 2021–2022 годах.

Застрахует негосударственную пенсию россиян национальный депозитарий
Национальный депозитарий застрахует НПО россиян

Негосударственные пенсионные накопления россиян (НПО) в пределах 1,4 млн рублей застрахует Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Государство получит отдачу от этих длинных пенсионных средств в ближайшие два года, что поможет дать рост ВВП России на 3% в 2021–2022 годах. Об этом пишут «Известия».

Участники прошедшего в понедельник, 21 октября, совещания в Министерстве экономики отметили, что сейчас НПО не пользуются популярностью в России. В западных же странах отмечается широкое распространение систем, аналогичных НПО.

В Минэкономразвития подчеркнули, что в России необходимо создать централизованную структуру для работы с НПО.

«За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад», — пояснил вице-президент блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

Центральный оператор, по его словам, будет знать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял НПФ или работу.

Источник: Известия

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