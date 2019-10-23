Не патология: Впервые у примата обнаружили шестой палец на Мадагаскаре

Биологи нашли у необычного мадагаскарского примата – ай-ай или руконожки, шестой палец. Специалисты считают, что он помогает сверхспециализированным пальцам животного хвататься за ветки при передвижении. Описание работы опубликовало научное издание American Journal of Physical Anthropology .

Мадагаскарская руконожка (Daubentonia madagascariensis) – очень необычное животное, это эндемик острова, то есть оно обитает только на Мадагаскаре. В длину тело руконожки достигает 36-44 сантиметров (ее хвост при этом может вырастать до 60 см.), взрослые особи весят при этом около 3 кг. Животные ведут ночной образ жизни, обитают в лесах на севере острова и занесены в Красную книгу.

Руконожка выглядит довольно необычно – у нее крупные глаза, большие безволосые уши, но самая странная черта животного – это его руки. В ходе эволюции пальцы примата стали очень длинными и тонкими для того, чтобы было удобнее добывать пищу. Дело в том, что руконожки питаются личинками, которые прячутся очень глубоко под кору деревьев.

Биологи из Франции и США исследовали анатомию кисти ай-ай, в частности, его сухожилия, на примере четырех взрослых особей и одного детеныша. К своему удивлению, исследователи обнаружили в кисти животных две кости с хрящом, которые не относились ни к одному из пяти пальцев руконожки. Также ученые выделили три отдельных мышцы, которые управляли этими костями и позволяли им двигаться в трех направлениях.