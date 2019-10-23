Не патология: Впервые у примата обнаружили шестой палец на Мадагаскаре

Биологи нашли у необычного мадагаскарского примата – ай-ай или руконожки, шестой палец. Специалисты считают, что он помогает сверхспециализированным пальцам животного хвататься за ветки при передвижении. Описание работы опубликовало научное издание American Journal of Physical Anthropology.
Мадагаскарская руконожка (Daubentonia madagascariensis) – очень необычное животное, это эндемик острова, то есть оно обитает только на Мадагаскаре. В длину тело руконожки достигает 36-44 сантиметров (ее хвост при этом может вырастать до 60 см.), взрослые особи весят при этом около 3 кг. Животные ведут ночной образ жизни, обитают в лесах на севере острова и занесены в Красную книгу.
Руконожка выглядит довольно необычно – у нее крупные глаза, большие безволосые уши, но самая странная черта животного – это его руки. В ходе эволюции пальцы примата стали очень длинными и тонкими для того, чтобы было удобнее добывать пищу. Дело в том, что руконожки питаются личинками, которые прячутся очень глубоко под кору деревьев.
Биологи из Франции и США исследовали анатомию кисти ай-ай, в частности, его сухожилия, на примере четырех взрослых особей и одного детеныша. К своему удивлению, исследователи обнаружили в кисти животных две кости с хрящом, которые не относились ни к одному из пяти пальцев руконожки. Также ученые выделили три отдельных мышцы, которые управляли этими костями и позволяли им двигаться в трех направлениях.
«Некоторые другие приматы избавились от пальцев, чтобы быстрее двигаться. Ай-ай же, напротив, первый известный науке примат, который, наоборот, «отрастил» себе «дополнительный» палец. Это удивительно еще и потому, что он постоянно был у ай-ай, наиболее странного из всех приматов, но никто до сих пор его не замечал», — прокомментировал один из авторов открытия, Адам Хартстоун-Роуз из Университета штата Каролина (США).
Шестые пальцы в природе далеко не редкость. Например, кроты обзавелись ими для того, чтобы было удобнее рыть землю, некоторые вымершие водоплавающие рептилии – чтобы легче плавать, панды «отрастили» его, чтобы было удобнее держать бамбуковые стебли, которыми питаются животные. Таким образом, шестой палец у руконожек может быть совершенно новым эволюционным механизмом, который отличается от тех, которые используют другие существа на Земле.
Источник: ТАСС