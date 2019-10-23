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Требуют запретить детское шампанское в России

14:00 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Детские шампанское и сигареты не содержат в себе ни алкоголя, ни никотина, но уже с юных лет формируют у детей лояльное отношение ко взрослым «прообразам» этих товаров.

Требуют запретить детское шампанское в России
Милонов предлагает ограничить в России продажу детского шампанского

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Министерству промышленности и торговли РФ ограничить в России продажу детского шампанского.

Милонов в своем обращении к главе министерства Денису Мантурову (текст есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что детские шампанское и сигареты не содержат в себе ни алкоголя, ни никотина, но уже с юных лет формируют у детей лояльное отношение ко взрослым «прообразам» этих товаров.

«Аналогичная ситуация складывается вокруг популярных сейчас так называемых детских татуировок и детской косметики — буквально с первых лет жизни детям навязывают искаженные представления о внешности, которые перерастают в нечто большее в подростковом возрасте», — полагает депутат.

Милонов также опирается на мнение родителей и психологов, которые, по его словам, считают, что перечисленные товары представляют опасность для здорового развития детей.

«Замена алкоголя сладким лимонадом, сигарет — шоколадом, навязывание идеалов взрослой вульгарности искажают у подрастающего поколения критическое восприятие и закладывают повышенную толерантность к употреблению полноценного алкоголя и табака в будущем. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи данных товаров на территории Российской Федерации ввиду их реальной опасности для здорового развития юных соотечественников», — обращается к министру депутат.

Источник: 1prime.ru

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