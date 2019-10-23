Привет из СССР: железные гаражи отнимают дворовое пространство у домов Бердска

Железные гаражи во дворе мешают жителям дома №21 на ул. Комсомольской

Железные гаражи продолжают уродовать облик Бердска. С советских времен они стоят во двора многоквартирных домов, отбирая территорию у придомовых и детских площадок. Активная борьба с металлическими гаражами в Бердске началась лет 5 назад, когда закон запретил их устанавливать. За это время, по словам начальника бердской Административно-технической инспекции Павла Дятлова, удалось ликвидировать не более 30% незаконно стоящих во дворах уродливых железных коробок.

В их число не вошли два гаража у дома №21 на ул. Комсомольской. Они не только мозолят глаза местным жителям, но и создают реальный дискомфорт: по ночам от открывания железных ворот содрогается панельная 5-этажка.

— В нашем доме жили два участника войны. Один из них умер уже лет 30 назад. А его родственники продали гараж. Он документально не оформлен, но стоит до сих пор. Но по ночам его новый владелец гремит воротами, шум поднимает на весь квартал. Все жители знают нового владельца. Но мэрия не может его заставить убрать гараж, так как документально он на нем не числится. А рядом стоит гараж его соратника, который уже переехал. Вторым гаражом никто не пользуется, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия Николаевна, живущая в 21-м доме.

По ее словам, железные гаражи в Бердске повсеместно убирают, чтобы дворы приобрели приличный вид и дополнительные площадки для детей или парковок. Анастасия Николаевна отмечает, что в их доме вообще нет дворовой территории, все пространство занимает хоккейная коробка, которую никогда зимой не заливают.

— Мы собирали подписи и уносили их в мэрию еще несколько лет назад. Но воз и ныне там. Не понимаю, за что, за какие заслуги имеет этот человек гараж во дворе? Детская площадку у нас очень маленькая, погреба рядом. Такое впечатление, что ему кто-то содействует. Рядом, в доме №19 умер ветеран войны, так его гараж через неделю убрали. А у нас 30 лет после смерти стоят, — возмущена Анастасия Николаевна.

Руководитель бердской АТИ Павел Дятлов предлагает бердчанке прийти и написать заявление с указанием фамилий и адресов владельцев гаражей, которые ей известны. Тогда гораздо быстрее удастся заставить ликвидировать незаконные металлические коробки. Пока по словам Дятлова, дело со сносом движется очень медленно.

— Проблема остается. Нам будет легче ее решить, если жители обратятся к нам, предоставив данные гражданина, который пользуется гаражом ветерана. Мы объясним ему нормы законодательства — металлические гаражи ставить во дворах запрещено, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Викторович. — Где мы находим собственников, заставляем убирать, где не находим, там гаражи пока стоят. Ведь тогда муниципалитету надо запускать процедуру бесхозности. Просто так убрать железный гараж мы не имеем право.

Как акцентировал директор АТИ, чем активнее бердчане будут помогать, сообщать о владельцах, тем быстрее город избавится от уродливых гаражей. Сейчас же по факту, как правило, «никто ничего не знает».

— Жители, дорогие, можете обратиться в АТИ: гаражи стоят, мешают, знаете, чьи — обращайтесь к нам, мы разберемся с большим удовольствием. Чем больше данных вы предоставите, тем больше шансов, что гараж будет демонтирован, а у вас освободится место на придомовой территории для общих нужд, — заявил Павел Дятлов, напомнив телефон АТИ — 2-00-58.

Проблема с многолетней историей

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», снести железные гаражи и устроить на их месте парковку жители ул. Комсомольской требовали еще в 2014 году. Тогда, чтобы разобраться с данной проблемой, нужно было основание для проверки. И потому сотрудники АТИ просили жителей делать заявление о железных гаражах во дворах домов им по телефону.

Специалисты выясняли немало вопросов, например кому принадлежит земля, законно ли установлены гаражи и многое другое. Если гаражи стояли на законных основаниях, то владельцев призывали привести их в надлежащий вид и навести порядок на прилегающей территории. Если гаражи стояли незаконно, их сносили. Владельцев уведомляли прийти в административно-техническую инспекцию с помощью объявлений, приклеенных на гаражные ворота.

— Гаражи ветеранов Великой Отечественной войны не могут передаваться по наследству. Если фронтовик умирает, то родственники не имеют права продать гараж. Многие бердчане этого не знали и потому приобретали такие гаражи. Всем им выдали предписание демонтировать железные конструкции, — объясняла «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Гончарова, специалист АТИ.

Сейчас устанавливать железные гаражи во дворах домов запрещено. Остались только те, чьи владельцы получили разрешение ставить их на законных основаниях. Но и они должны помнить о том, что обязаны следить за внешним видом гаражей, убирать вокруг них мусор, отмечает Гончарова.

Например, железный гараж, находившийся рядом со строящимся детсадом «Сибирячок» в Северном микрорайоне Бердска, по предписанию АТИ демонтировал его владелец. Хозяина железной конструкции специалистам АТИ пришлось поискать, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Добились сноса страшного гаража во дворе жители дома №2 на ул. Вокзальной. Хотя бердчанам пришлось неоднократно жаловаться на уродующее облик и опасное строение.