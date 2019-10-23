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Недвижимость

С АН «Атлас» продать и купить квартиру проще простого

10:03 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Мы поможем провести процесс продажи и покупки новой квартиры быстро, в самые короткие сроки и на выгодных условиях. Вам не придется тратить драгоценное время, потому что мы берем большую часть работы на себя.

С АН Атлас продать и купить квартиру проще простого
Индивидуальный подход к каждому клиенту — основа работы агентства недвижимости «Атлас»

Мы поможем провести процесс продажи и покупки новой квартиры быстро, в самые короткие сроки и на выгодных условиях. Вам не придется тратить время на нудные поиски по различным сайтам, приводить покупателей и ждать от них звонков в самое неподходящее время. Мы берем большую часть работы на себя.

Наши принципы работы:

— Индивидуальный подход к каждому Клиенту;

— Тщательная проверка юридической чистоты Объекта недвижимости;

— Полная прозрачность сделки.

С  АН «Атлас» Покупка – продажа – обмен объектов недвижимости: квартир, комнат, коттеджей, дач, земельных участков — это проще простого!

Более подробная консультация по телефонам: 3-25-50, 3-25-60 будние дни, 8-913-928-6680, 8-913-947-1808 в любое время. Или по адресу: г. Бердск, ул. О.Кошевого,6 оф. 2  АН Атлас, так же можете написать нам на электронную почту atlasberdsk@mail.ru

Источник: Раздел АН «Атлас» на сайте Весь Бердск

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