23.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

09:27 23.10.2019 Фото: wikipedia.org
0

Глава Чечни установил рекорд как глава субъекта России, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз.

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, сообщил во вторник главный редактор Книги Станислав Коненко.
«Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд как глава субъекта России, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз», — пояснил Коненко.
По его словам, сертификат будет вручен во вторник на церемонии празднования семилетия Книги в Москве министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который присутствует на мероприятии.
Ранее в апреле текущего года Книга рекордов России зафиксировала в Чечне мировой рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде с участием более 1,2 тысячи всадников, который возглавлял Кадыров.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам такой рекорд?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Испугался жуткого силуэта в шкафу на видеосообщении от девушки влюбленный в нее пользователь Reddit
10:45 23-10-2019
Испугался жуткого силуэта в шкафу на видеосообщении от девушки влюбленный в нее пользователь Reddit
БердскПривет из СССР: железные гаражи отнимают дворовое пространство у домов Бердска
10:30 23-10-2019
Привет из СССР: железные гаражи отнимают дворовое пространство у домов Бердска
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 34
10:20 23-10-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»
Перепутала: Наелась капсул с порошком 85-летняя пенсионерка в Омске
10:15 23-10-2019
Перепутала: Наелась капсул с порошком 85-летняя пенсионерка в Омске
С АН "Атлас" продать и купить квартиру проще простого
10:03 23-10-2019
С АН
Выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей отказались забирать россияне
10:00 23-10-2019
Выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей отказались забирать россияне
БердскНакалывали на вилки сонных налимов на сваях моста мальчишки в Бердске 3
09:45 23-10-2019
Накалывали на вилки сонных налимов на сваях моста мальчишки в Бердске
Трехсекундный клип Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров
09:35 23-10-2019
Трехсекундный клип Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров
Оштрафовали на 500 тыс. рублей за парковку автоледи в Москве
09:30 23-10-2019
Оштрафовали на 500 тыс. рублей за парковку автоледи в Москве
Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России
09:27 23-10-2019
Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России